En Gaceta Oficial: 2026 inicia con un nuevo monto del pasaje mínimo urbano

La mañana de este martes 30 de diciembre el Ministerio para el Poder Popuar para el Transporte autorizó en la Gaceta Oficial con el N.º 43.284, la nueva tarifa de pasaje mínimo urbano. Recordemos que este monto tuvo tres reajuestes durante el año 2025.

Cuál es el nuevo monto del pasaje

Según la Gaceta Oficial, el pasaje urbano pasó de cuarenta a sesenta bolívares (Bs. 60) en todas las ciudades. Este último ajuste de la tarifa del transporte público fue de 20 bolívares, es decir, tuvo un incremento de 50 % con respecto a la tarifa fijada del mes de septiembre.

Asimismo, el docuemnto estatal informó que también cambió el monto de todo el sistema de transporte estatatal conformado por el Metro de Caracas, Ferrocarril, Corporación Metrobús Venezuela y las Operadoras de Transporte) el cual también costará sesenta bolívares (Bs. 60).

La resolución advierte que los días domingo y feriados legal los conductores podrán cobrar un recargo de 20% del pasaje. Además, que sigue vigente las tarifas preferenciales de 50 % (medio pasaje) para estudiantes, personas con discapacidad y personas mayores de 60 años de edad (tercera edad).

Costo de las rutas de más de 10 km

Transportistas piden pasaje anclado al dólar BCV

En lo que va de año, los transportistas han solicitado al gobierno venezolano un aumento del pasaje a 0,50 centavos de dólar anclado al precio de la divisa estadounidense que establece el Banco Central de Venezuela diario, solicitud que no se ha autorizado. Los trabajadores aseguran que la tarifa actual no les permite mantener las unidades de transporte al día.

Durante el 2025, el monto del pasaje mínimo tuvo dos incrementos más. El primero se produjo en abril, cuando la tarifa subió de Bs 15 a Bs 23, formalizado en la Gaceta Oficial número 43.114. Mientras que el segundo fue cinco meses después, cuando se autorizó el aumento de Bs 23 a Bs 40, aprobado en la Gaceta Oficial 43.218.