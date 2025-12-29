Sistema Sitssa tendrá horario especial este 31 de diciembre y 1 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Integral de Transporte Superficial S.A. (Sitssa), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte, informó a toda la colectividad venezolana y usuarios habituales sobre la programación operativa para el cierre del año 2025 e inicio del 2026.

Con el objetivo de garantizar el asueto del personal operativo y el mantenimiento preventivo de las unidades de transporte, Sitssa confirma que no prestará servicio comercial los días miércoles 31 de diciembre y jueves 01 de enero.

Rutas Afectadas

El cese temporal de actividades aplica para todas las rutas urbanas, así como para los servicios interurbanos que conectan la capital con el oriente y occidente del país desde los terminales terrestres La Bandera y Terminal de Oriente.

Reinicio de Operaciones

El sistema reactivará la totalidad de sus servicios y despachos a partir del viernes 02 de enero de 2026, retomando su horario habitual de atención al público. La directiva de Sitssa exhorta a los viajeros y usuarios a tomar las medidas preventivas pertinentes para evitar contratiempos en sus traslados durante estas fechas festivas.

Metro de Caracas con horario especial

Asimismo, la empresa estatal, Metro de Caracas, informó su sistema urbano y subterráneo también tendrá un horario especial de operaciones para el 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

El último día del año el Metro operará de 5:30 am hasta las 9:00 pm, mientras que el primer día de 2026, el sistema de transporte comenzará a funcionar a partir de las 9:00 am hasta las nueve de la noche.