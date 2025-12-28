Ejercicios en casa que te ayudarán a desarrollar tu espalda

Suscríbete a nuestros canales

Si eres de las personas que piensa que por trabajar o estudiar la mayor parte del día no tiene tiempo para ejercitarse... ¡estás equivocado! El no tener posibilidad de acudir a un gimnasio ya sea por falta de dinero o de espacio en el día a día, hace que muchos se descuiden y, no piensen en su cuerpo, el cual debe recibir una alimentación y estar en constante movimiento.

Ante esto, existe una gran variedad de ejercicios que se pueden realizar desde la comodidad de su casa, incluso, junto a sus seres queridos. En este artículo conseguirás 5 de ellos especialmente para darle forma a tu espalda de una manera eficaz y sobre todo, sencilla.

Pull over con banda elástica

Para realizarlo debes tomar una silla en la que puedas reclinarte, y, disponer de un peso para colocar la banda elástica, en este caso el sofá o mueble podría servirte de gran ayuda. ¿Cómo hacer?

Coloca la silla frente al peso que utilizaste para colocar la banda elástica, posiciónate boca arriba con la cabeza del lado del sofá o mueble

Con tus manos toma los dos lados de la banda enganchada y tira de ellos hasta pasarlos por la altura del esternón.

Plancha abdominal

Para este ejercicio es fundamental la resistencia corporal, ya que, no necesitas movimiento sino mucha fuerza. Este movimiento servirá para los músculos laterales de tu espalda. ¿Cómo hacer?

Colócate boca arriba con los pies apoyados en el suelo y la cadera levantada

Posteriormente, posa tus brazos sobre el piso con el antebrazo en lo alto y, con la ayuda de los brazos y la espalda, haz la fuerza necesaria para que puedas despegar ligeramente el torso del suelo

Remo invertido

Si lo que buscas es darle prioridad al tirón horizontal, este ejercicio te ayudará. Debes hacer fuerza con tu espalda para levantar el propio peso y, solo necesitarás una silla o mesa. ¿Cómo hacer?

Ubícate debajo de la silla o la mesa y toma con las dos manos la superficie que elegiste

Levanta el peso con la ayuda de tus brazos y los músculos de tu espalda

Ejercicios con toalla

Si te hace falta una banda elástica para llevar a cabo tus ejercicios, puedes hacer varios con una toalla. Este objeto te obligará a realizar un esfuerzo extra ya que, no es elástico, por lo que será importante para fortalecer tu espalda. ¿Cómo hacer?

Tensa la toalla con la fuerza de tus brazos y hombros para simular que es una barra firme para hacer ejercicio

Colócala encima de tu cabeza y con las dos manos ejerce fuerza hacia abajo

Encogimiento de hombros con banda elástica

Si quieres ver resultados más rápidos, es posible que las mancuernas te ayuden a ello, pero, si no tienes la posibilidad de adquirir este producto por su precio, las bandas elásticas te ayudarán a tener un efecto deseable. ¿Cómo hacer?