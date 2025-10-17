Terminal de Plaza Venezuela ampliará su servicio con 2 nuevas rutas de transporte ¡Conócelas!

Suscríbete a nuestros canales

El Terminal de Paso Rápido Ruta 421, ubicado en Plaza Venezuela, sumará dos nuevas rutas que conectarán a los municipios Baruta y El Hatillo, según informó la Alcaldía de Libertador, dicha medida busca fortalecer la red de transporte público de Caracas y mejorar la movilidad hacia el este de la ciudad, zonas que presentan una alta demanda de traslado diario.

Con esta ampliación, el terminal de Plaza Venezuela se convierte en un punto clave de enlace entre el centro y el sureste del Área Metropolitana. Las nuevas rutas permitirán a los pasajeros llegar a sectores residenciales y comerciales de Miranda, reduciendo el tiempo de traslado y ofreciendo mayor comodidad y seguridad.

La Alcaldía destacó que el servicio está diseñado para ofrecer confort y confianza a los usuarios. Sin embargo, las autoridades aún no han detallado los horarios de salida, las paradas oficiales ni los puntos finales de recorrido, por lo que se espera que estas especificaciones se den a conocer próximamente a través del Ministerio de Transporte.

El terminal fue inaugurado el 25 de julio, en el marco del aniversario de Caracas, y ha funcionado desde entonces con horario extendido de 5:00 am a 12:00 am. En su fase inicial, contaba con 28 líneas de transporte público y movilizaba cerca de 20.000 personas diarias, cifra que aumentará con la integración de las nuevas rutas hacia Baruta y El Hatillo.

Foto: Terminal Paso Rápido Ruta 421

La habilitación de estas nuevas rutas representa un paso importante hacia una movilidad más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades actuales de los ciudadanos.