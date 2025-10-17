José Gregorio y Madre Carmen: Descubre las virtudes que los hacen santos para el mundo

Suscríbete a nuestros canales

La canonización del beato José Gregorio Hernández Cisneros y la beata Madre Carmen Rendiles Martínez, prevista para este domingo 19 de octubre, marca un momento histórico para Venezuela y la Iglesia Católica. La ceremonia será presidida por el Papa León XIV y se enmarca dentro del Año Jubilar, un evento que celebra la vida y legado de estos santos y su ejemplo espiritual para creyentes de todo el mundo.

Monseñor Raúl Biord Castillo y monseñor Carlos Márquez destacan que ambos santos representan la esencia de la venezolanidad y valores universales que pueden guiar a los cristianos contemporáneos. Sus vidas fueron un ejemplo de fe, esperanza, caridad y servicio, enseñanzas que permanecen relevantes y aplicables más allá del contexto venezolano.

Virtudes del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros

El doctor José Gregorio Hernández es recordado por su fraternidad, incluso con quienes mantenían diferencias intelectuales o filosóficas. Su relación con el Dr. Luis Racetti refleja cómo la amistad y el respeto pueden superar las divergencias, ofreciendo un ejemplo de tolerancia y convivencia pacífica que resulta necesario en la actualidad, a nivel mundial.

Madre Carmen Rendiles Martínez se destacó por su amor a Dios y a los hermanos, especialmente mediante la ayuda a los más necesitados. Su vida demuestra que la santidad se refleja en el servicio desinteresado y la solidaridad, valores que inspiran a construir comunidades más justas y compasivas.

José Gregorio Hernández combinó su santidad con la excelencia académica y científica, ejerciendo la medicina con ética, dedicación y amor al prójimo. Su ejemplo muestra que la vocación profesional puede ser también un camino de servicio y santidad, ofreciendo un referente para los profesionales que buscan contribuir al bienestar de la sociedad.

La canonización de estos santos no solo celebra su vida en Venezuela, sino que trasciende fronteras, mostrando virtudes que pueden ser imitadas globalmente. La fraternidad, la caridad y la entrega al servicio de los demás se presentan como valores fundamentales para fortalecer la convivencia, la empatía y la solidaridad en cualquier sociedad.

Monseñor Biord Castillo resalta que los fieles pueden aplicar las enseñanzas de José Gregorio y Madre Carmen en su vida diaria, fomentando el amor al prójimo, la ética y la tolerancia. Su canonización invita a un compromiso activo con los valores cristianos y humanos, recordando que la verdadera santidad se refleja en la acción concreta y el servicio hacia los demás.