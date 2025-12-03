LVBP: Ricardo Rodríguez demuestra con números que es el mejor relevista de Leones

Suscríbete a nuestros canales

Si bien es cierto que el pitcheo es el punto débil de los Leones del Caracas en lo que va de esta temporada 2025-2026 de la LVBP, cabe aclarar que hay varias excepciones. Una de esas tiene que ver con Ricardo Rodríguez, quien en las últimas semanas se ha erigido como un brazo confiable del bullpen.

Y es que en situaciones de verdadero apremio, el manager José Alguacil no ha dudado en llamarlo para preservar la calma y mantener a raya a los bateadores rivales. De hecho, no ha permitido anotaciones en sus últimos 7.1 innings, siendo la última vez el pasado 18 de noviembre.

Los números no mienten en Ricardo Rodríguez

Para terminar de realzar las últimas actuaciones de Ricardo Rodríguez, hay que mencionar que de las últimas cuatro rayitas permitidas solo una fue limpia, y fue ante Navegantes del Magallanes el 1 de noviembre. Luego de eso, su rendimiento sobre el montículo ha sido imponente, algo que no deja de ser importante para Leones del Caracas.

El lanzador de 33 años de edad viene de sumar su primer juego salvado de esta campaña en la jornada del pasado martes, frente a Tiburones de La Guaira. Si bien se le embasaron Alcides Escobar, por un pelotazo, y Yangervis Solarte, con un sencillo, al final la defensa lo apoyó en ese noveno episodio con una doble matanza.

Asimismo, hay que agregar que Ricardo Rodríguez es el lanzador con mejor efectividad del conjunto capitalino, así como el segundo con más juegos lanzados y con mejor WHIP.

Números de Ricardo Rodríguez en la temporada 2025-2026 de la LVBP