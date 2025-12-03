José Ruiz asumirá un nuevo reto en 2026 lejos de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de José Ruiz siempre fue uno de los fijos entre los peloteros venezolanos en las Grandes Ligas desde el 2017. Ahora, luego de nueve años de servicio en el mejor beisbol del mundo, el destino lo llevará a otras latitudes, específicamente hacia el continente asiático.

Y es que se dio a conocer durante este miércoles que el lanzador venezolano pondrá rumbo a Japón, donde defenderá el uniforme de Yokohama DeNA Baystar durante el torneo de verano en 2026. Recordemos que desde finales del pasado mes de septiembre se había declarado agente libre.

Una nueva aventura para José Ruiz

La temporada 2025 de la MLB no fue del todo activa para José Ruiz, sin embargo, tuvo varias actuaciones con Phillies de Filadelfia y Bravos de Atlanta. A mediados de junio fue designado para asignación por Atlanta, pero en julio los Rangers de Texas lo incorporaron a su equipo de Ligas Menores, hasta que luego optó por ir a la agencia libre.

En total, el de Guacara solo disputó 18 compromisos en las Mayores este año, de los cuales 16 fueron con Filadelfia. Dejó récord de 1-0 con 8.82 de efectividad producto de 17 carreras en 16.1 innings de labor, con nueve bases por bolas y 15 ponches.

Asimismo, cabe mencionar que tras este nuevo contrato, las posibilidades de que José Ruiz se incorpore a las actividades de Navegantes del Magallanes en esta temporada 2025-2026 de la LVBP son prácticamente nulas. Y es que los equipos asiáticos tienden a no darle permisos a los peloteros para que participen en los torneos invernales, sobre todo si son lanzadores recién firmados.

Números de José Ruiz de por vida en la MLB