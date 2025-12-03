Yonkleiver Díaz: Ejemplar con "buenos ejercicios y buen dividendo" son la clave de esta semana en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Yonkleiver Díaz ha visto cómo todo su esfuerzo se materializa en victorias, capaz de sumar 15 triunfos en la temporada. Al jinete le restan al menos dos jornadas para seguir en franco ascenso y sumar más visitas al recinto de ganadores de La Rinconada.

Meridiano Web: Entrevista Jinete La Rinconada

La mañana de este miércoles 3 de diciembre, el jinete atendió muy amablemente nuestro llamado. Fue claro al detallar cada uno de sus compromisos con el propósito de que la fanaticada hípica esté bien orientada de cara a la próxima reunión.

“Saludos para Gaceta Hípica y toda la afición que me apoya semana tras semana, recuerden sellar el 5y6 nacional”

La primera monta es con el caballo Rey Saturno que viene de ganar.

- Sí, monté y gané con este caballo en su última actuación, y lo hizo de gran forma. Para esta ocasión, sigue mostrando notable progreso y estamos seguros de que hará un gran papel en la carrera.

Luego en carreras de potrancas, serás el encargado de debutar a la castaña My Crazy Love.

- Sí, la voy a debutar. Hoy tuve la oportunidad de trabajarla en la pista y llevarla al aparato de partidas; cumplió con todo a cabalidad. Esperamos que realice una buena carrera en su presentación.

Yonkleiver Díaz: La Rinconada Datos Hípicos

En el 5y6 nacional a la altura de la primera válida luego de 35 días sin correr, serás el encargado de montar al ejemplar El Gran Sech.

- Es cierto que este caballo ha fallado en sus últimas presentaciones, las cuales no fueron buenas. Sin embargo, para esta ocasión debe evidenciar un claro progreso, ya que sus ejercicios en cancha han sido excelentes.

La más rápida de la carrera, Reina Caimán la guiaras a la altura de la tercera válida.

- Sí, la montaré por primera vez. Este miércoles tuve la oportunidad de llevarla al aparato de partidas y brincó inmediatamente, lo que confirma que es una de las velocistas de la carrera. Es el tipo de ejemplar que me agrada, y esperamos realizar una gran actuación.

Cuarta válida en recorrido de 1.100 metros, tienes el compromiso con la yegua Super Periodista que para esta ocasión estrena cuadra.

- Sus últimas carreras no han sido buenas. He tenido la oportunidad de montarla y, gracias al cambio de entrenador, la yegua puede evidenciar una mejora para esta ocasión.

La jornada se termina para ti justo en la última válida en yunta nuevamente con Luis Francisco Martin y la yegua Queen Rhaenyra.

- A ella la montaré por primera vez. La trabajé durante la semana y anda en excelentes condiciones. Estén pendientes porque la combinación con el trainer Luis Martín es ganadora, y el domingo no será la excepción para buscar un nuevo triunfo.