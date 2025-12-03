“Hay muchas expectativas con ella”: Dotwing Fernández revela su candidata con gran futuro en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A solo dos semanas de que el óvalo de Coche cierre sus puertas por las venideras festividades decembrinas, se produce el tradicional receso de carreras en los hipódromos nacionales, algo habitual para la época.

Entrevista: Entrenador Meridiano Web La Rinconada

Pese a esto, el equipo de Meridiano Web continúa con el oportuno trabajo de entrevistas, con la finalidad de llevar la mejor y más fresca información a la fanaticada hípica.

En esta ocasión, nuestro equipo tuvo en sus cámaras al reconocido entrenador Dotwing Fernández, quien presentará dos ejemplares en la reunión 47 de esta semana. Minutos antes de comenzar su minucioso trabajo en cancha con sus purasangres, esto fue lo que nos comentó:

“Un gran saludo a toda la afición hípica, aprovecho y los invito para el día domingo a participar al sellar su 5y6 y que disfruten de las carreras que es el mayor atractivo de todos los venezolanos”

El primer compromiso es en la segunda carrera con la debutante My Crazy Love y la monta de Yonkleiver Díaz.

- Esta yegua posee una calidad notable, y aunque quizás no esté al tope de sus condiciones, tenemos grandes expectativas con su desempeño. Por ello, les recomiendo encarecidamente no dejarla fuera de sus combinaciones.

Compromisos: Carreras Dotwing Fernández No válidas

En la quinta, Sweet Victory regresa a la acción con Hemirxon Medina en 1.400 metros, ¿Cómo afronta este reto la yegua?

- En el papel, esta yegua no ha mostrado su mejor versión recientemente. Sin embargo, para esta carrera vamos a los 1.400 metros y contamos con la monta de Medina en un lote que luce bastante parejo. Estamos seguros de que la nuestra estará en la definición.