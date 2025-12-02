¿Mantendrá la Velocidad?: Yegua con casi dos años sin correr vuelve a la pista de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 47 de año de actividades hípicas en el hipódromo La Rinconada se realizará este domingo, con un programa de doce competencias, donde a pesar de no contar con pruebas selectivas la fanaticada podrá disfrutar de la presentación de ejemplares nacionales e importados que hacen su estreno en el coso capitalino.

Regreso: Yegua Veloz La Rinconada Reunión 47

La décima competencia de la tarde, que funciona como cuarta válida especial del 5y6, genera gran expectativa en La Rinconada. La carrera reúne a yeguas nacionales e importadas de cinco años y más, ganadoras de una carrera, que disputarán la distancia de 1.100 metros. Un total de catorce purasangres conforman la nómina.

El foco de atención se centra en la reaparición de la yegua Diosa del Son. Este ejemplar, tras una inactividad de 658 días, regresa a la pista con la novedad de estrenar la cuadra del entrenador Arturo Araujo.

El preparador se encargó de inscribir a la yegua para su esperado retorno, confiando la monta al jinete aprendiz Jhoswall Andarcia. Este debut del binomio Araujo-Andarcia con una yegua que estuvo fuera de acción por casi dos años es uno de los puntos más interesantes de la jornada dominical.

Es crucial mencionar el historial reciente de Diosa del Son. La yegua no compite desde el año 2024, cuando arribó en la undécima casilla en su última presentación, una carrera ganada por My Golondrina Mate.

Sin embargo, en el pasado, el 26 de febrero de 2023, la castaña demostró su potencial al ganar de punta a punta en un recorrido de 1.300 metros. Esta victoria sirve como un recordatorio de la velocidad y capacidad que posee la yegua al momento de su reaparición.

Ejercicio Previo: 658 días sin correr yegua 5y6 nacional

Su más reciente trabajo en pelo el pasado 11 de octubre con Reniel Rondón E/P 16,2 29 44(600) 57,2 2p 71/ cómoda, a 3c de Sweet Galilea con remate de 15. Indicó la División de tomatiempos del INH.