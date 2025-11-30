Cifra de locura: El 5y6 de La Rinconada alcanza un monto récord para despedir el mes de Noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de La Rinconada se desarrolla este domingo 30 de noviembre la reunión 46, con una programación de 12 carreras, sin cotejos selectivos y un 5y6 Nacional que está muy parejo que promete buenos dividendos al final de la tarde.

Datos hípicos: La Rinconada Ganadores

La primera de las carreras no válidas en distancia de 1.800 metros se la llevó el cuatroañero Vinicius Jr. (número 4), con la monta de Álvaro Finol y el entrenamiento de Carlos Radelli, con un tiempo de 116’’4 y abonó un tremendo dividendo de Bs 1.225,04 a ganador.

Luego en la segunda prueba para el recorrido de 1.100, el triunfo fue para el debutante dosañero Black Stone (número 2), con el profesional Jaime “Pocho” Lugo en el sillín y Carlos Radelli en la preparación, por lo que dejó crono de 69 segundos exactos y arrojó un dividendo de Bs. 58,85 a ganador.

En la tercera de las no válidas que tuvo el mismo recorrido de 1.300 metros, se lo llevó el importado Juan Váldez (USA) (número 9), con un tiempo oficial de 80’’1 para dejar un dividendo de Bs. 55,00 a ganador.

La cuarta de la tarde de carreras ganó la potranca Marisma (número 5), conducida por el joven Yoelbis González y presentada por Carlos José Radelli, por lo que generó un de dividendo de Bs. 187,71 a ganador.

La quinta de la no válida, fue para el alazán St Germain (USA) (número 5) que ganó por disposición reglamentaria, montado por Jhonathan Aray y entrenado por César Morón para los colores del Stud “Don Rafael V”, con un crono de 75’’2 para los 1.200 metros y pagó un dividendo de taquilla de Bs. 761,49 a ganador.

Para cerrar el ciclo no válido, en la sexta carrera, el potro Ganbatte (número 5), fue el que visitó al recinto de ganadores, con la monta del látigo Yonkleriver Díaz y presentado por Rubén Lanz, con un tiempo de 80’’3 para el recorrido de 1.300 metros, al mismo tiempo pagó un dividendo de Bs. 1.166,83 a ganador.

Monto 5y6: La Rinconada Récord

El monto recaudado del monto sellado para el juego del 5y6 Nacional para esta reunión 46 fue de Bs. 221.637.470,00, una cifra récord, de los cuales, Bs.31.029.245,80 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares, mientras para los ganadores con los seis de la fama, se repartirá Bs. 119.684.233,80.