LVBP: Miguel Cabrera se une al Festival de Jonrones 2025

Este 1° de diciembre se realizará la edición 23 del Festival Jonrón, que tendrá como sede el Estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia. Además, este año la competencia tendrá la varios grandeligas y en especial a su majestad, Miguel Cabrera, quien aseguró su presencia en el evento.

El triple-coronado en la MLB será el invitado especial del Festival del Jonrón, quien tendrá el honor de hacer el lanzamiento inicial de esta fiesta de cuadrangulares que contará con los principales bateadores venezolanos activos en las Grandes Ligas.

Quiénes estarán en el Festival de Jonrón

Para este año año contaremos con la participación de: Eugenio Suárez, Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Jackson Chourio y otros grandes ligas, que van a garantizar un espectáculo de muchos jonrones.

En desarrollo