LVBP: Luis Sardinas sobre el resurgir ofensivo de los Navegantes del Magallanes

Los Navegantes del Magallanes han mostrado una imagen completamente distinta durante esta séptima semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Con una racha de cinco ganados seguidos antes de la jornada de este domingo 30 de noviembre, su éxito se ha basado en el despertar ofensivo y esto lo ha reflejado Luis Sardiñas en sus palabras.

Durante el inicio de la semana, desde el pasado martes 25 hasta el sábado 29 de noviembre, la nave turca ha fabricado al menos cuatro carreras en cada uno de estos compromisos. Estos registros demuestran una mejoría notable y, con esto, las victorias han comenzado a llegar con más contundencia.

Gracias a esta semana más que positiva, ahora se ubican en la séptima casilla de la tabla, con un récord de 17 victorias y 20 derrotas en 37 compromisos disputados. Además, a pesar del lento comienzo de zafra, solo están a tres juegos y medio del primer lugar.

Luis Sardiñas sobre la ofensiva de Magallanes

Con todo esto en consideración, previo al duelo ante los Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario de Caracas, el experimentado utility del conjunto eléctrico, Luis Sardiñas, habló con los medios de comunicación para dar a conocer la actualidad del equipo y sobre el manager puertorriqueño, Yadier Molina.

Al inicio de la entrevista, hizo énfasis en lo que han estado trabajando para mejorar desde la caja de bateo. “Es un poco el enfoque como tal. Creo que ha sido estar un poco más enfocado en lo que es el trabajo y eso ha sido el cambio y se ha visto en las victorias. Estamos más enfocados en cada turno, en el triunfo, que al final del día, eso es lo más importante de todo y tener buenos, que es lo que se ha visto durante toda esta semana”, afirmó.

De igual forma, reveló lo que ha trabajado Molina desde que fue designado nuevo dirigente de la organización. “Ha sido un manager muy muy bueno. Pero el éxito de cada dirigente es tener la confianza en sus peloteros y yo he tenido la dicha de que todos han confiado en lo que yo puedo hacer en mi trabajo. Pero a veces lo difícil es que el equipo confíe en lo que hace el manager y, bueno, esto me hace recordar la confianza que el dos da actualmente. Tiene amplitud con todos los peloteros y eso es lo más importante de todo y que es un manager que en su momento como jugador fue ganador y creo que eso es lo que transmite a todos”, destacó.

