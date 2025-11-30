Elena Rose y Beto de Rawayana se plantan beso en la boca ¡Se puso picante!

Suscríbete a nuestros canales

Durante un concierto en Miami, Florida, fanáticos quedaron boquiabiertos con el beso entre Elena Rose y Beto Montenegro de Rawayana, cuando ambos estaban en el escenario interpretando el tema “Luna de Miel”.

"Alma Us Tour", primera gira en solitario de la cantante venezolana por Estados Unidos, arrancó el viernes 28 de noviembre en el Fillmore de Miami Beach con un llenazo total, y finalizará el 14 de diciembre en la House of Blues de Chicago.

En la primera noche, la intérprete de “Me lo merezco” subió al escenario a su gran amigo Beto, con quien ha trabajado mano a mano en otras producciones musicales, pero ahora, ambos son protagonistas de su propio tema que está incluido en el EP de la criolla “Bendito Verano”.

¡Se enciende el escenario!

Sin duda el escenario ardió cuando Elena Rose y Beto Montenegro estuvieron frente a frente, en un momento breve pero intento para todos los presentes. Entre el ánimo del público y personas en backstage, el vocalista de Rawayana se atrevió a plantarle un beso.

Aunque solo fue un beso corto, fue suficiente para despertar la euforia de los fanáticos, quienes publicaron el video en redes sociales y no tardó en ser viral.

Si bien muchos piensan que, entre los artistas puede haber algún romance, lo cierto del caso es que los dos gozan de una amistad cercana, donde un piquito no significa nada más que una muestra de cariño.

