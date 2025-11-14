Elena Rose se impone como un ángel en los Latin Grammy 2025

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y compositora Elena Rose derrocha talento, fuerza y elegancia en su presentación en los Latin Grammy 2025, que se realizan en Las Vegas, Nevada. La belleza lleva un ajustado vestido en color blanco con plumas y enormes alas.

Gran momento

Con la popular canción “Me Lo Merezco”, es como se ha presentado la guaba rubia, quien se encuentra nominada en varias categorías de la importante ceremonia, como Álbum del Año y Mejor Canción del Año.

La cantautora de 30 años ha recibido aplausos del público por una presentación única y dejando el nombre de Venezuela muy en alto.