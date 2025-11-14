Farándula

Elena Rose se impone como un ángel en los Latin Grammy 2025

Elvis González
Jueves, 13 de noviembre de 2025

Una presentación de altura realiza la artista de 30 años 

La cantante y compositora Elena Rose derrocha talento, fuerza y elegancia en su presentación en los Latin Grammy 2025, que se realizan en Las Vegas, Nevada. La belleza lleva un ajustado vestido en color blanco con plumas y enormes alas.

Gran momento 

Con la popular canción “Me Lo Merezco”, es como se ha presentado la guaba rubia, quien se encuentra nominada en varias categorías de la importante ceremonia, como Álbum del Año y Mejor Canción del Año.

La cantautora de 30 años ha recibido aplausos del público por una presentación única y dejando el nombre de Venezuela muy en alto. 

Jueves 13 de Noviembre de 2025
Farándula