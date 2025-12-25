Servando y Florentino listos para armar tremenda rumba en Margarita

Suscríbete a nuestros canales

La isla de Margarita se prepara para vivir una noche histórica y cargada de emoción: los Hermanos Primera, Servando y Florentino, han confirmado su regreso a la Isla con la primera fecha de su esperado World Tour 2025 bajo el concepto “Se buscan Vivos o Inmortales”.

Un show de altura para margariteños

La confirmación del concierto ha generado un aumento notable en la expectativa de los fans y en el ambiente cultural y turístico de la región. La propuesta escénica de Servando y Florentino combina la trayectoria que los posicionó como iconos de la música venezolana con una puesta en escena contemporánea diseñada para emocionar a audiencias de todas las edades.

El repertorio, pensado para recorrer décadas de éxitos, incluye desde las baladas románticas que marcaron historias personales hasta los temas más festivos que invitan a cantar y bailar en voz alta, como “Una Fan Enamorada” y “De Sol a Sol”.

Participación especial de Los Menor3s

Uno de los elementos que más ha despertado interés es la presentación de la agrupación Los Menor3s, integrada por los hijos de los hermanos Primera: Nego y Sheba, acompañados por su primo Big Bowe.

Esta propuesta familiar suma una dimensión emotiva y fresca al concierto: una nueva generación que recoge la herencia musical de Servando y Florentino y aporta energía contemporánea sobre el mismo escenario. La expectativa de ver compartir tarima a padres e hijos ha motivado comentarios entusiastas en redes sociales y en el público, que anticipa momentos especiales de complicidad, arreglos inéditos y, seguramente, algún bloque interpretativo donde las voces de ambas generaciones se entrelacen.

Además de la participación estelar de Los Menor3s, los organizadores adelantan que Servando y Florentino han preparado múltiples sorpresas para cerrar 2025 con broche de oro. Aunque los detalles se reservan para el propio show, la promesa incluye momentos especiales en la escenografía, invitados sorpresa, arreglos únicos de clásicos y posiblemente estrenos o reinterpretaciones que homenajearán la carrera del dúo.

Lugar y fecha

Todo ello apunta a convertir la noche del 27 de diciembre en una experiencia que trasciende el concierto: será una celebración colectiva que recopile nostalgia, fiesta y novedades artísticas.

El Estacionamiento Pádel del Sambil Margarita se prepara para brindar una experiencia cómoda y segura, con capacidad y logística para un lleno total. La producción del World Tour 2025 apuesta por una propuesta técnica y escénica de primer nivel —iluminación, sonido y montaje— que permita al público disfrutar con la mayor calidad cada tema del repertorio. Tanto los amantes de las baladas como los seguidores de la energía bailable encontrarán en el evento un espacio para compartir emociones y crear recuerdos.

Los boletos para el concierto del 27 de diciembre están disponibles en los puntos físicos y en línea: Taquilla Caracas en CCCT nivel C2, Sector Yarey; Taquilla Margarita en Sambil Elite Pádel; y a través de la plataforma web www.ticketshopve.com. Se recomienda a los interesados asegurar sus entradas con anticipación ante la alta demanda prevista