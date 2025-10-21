Dani Barranco entró a “La Casa de Alofoke 2” con Servando y Florentino en el pecho

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 21 de diciembre, Santiago Matías mejor conocido como ‘Alofoke’, en compañía de la dominicana Charytín, abrió las puertas de ‘La Casa de Alofoke 2’ para que 20 influencers luchen durante 38 días por el ostentoso premio de 4 millones de pesos dominicanos.

En medio de figuras dominicanas, puertorriqueñas, panameñas y colombianas, hay dos venezolanas que están listas para demostrar todo el poder criollo. Diosa Canales y Daniela Barranco son la representación del tricolor y, una de ellas, promete llevarse el premio mayor.

Con mucha sensualidad, Canales llegó a la mansión con un traje ceñido al cuerpo estampado con la bandera de su tierra natal y la de República Dominicana, país donde se graba el reality, mientras que Barranco sorprendió con una de sus prendas.

Dani Barranco y su llegada al reality show

Antes de su entrada, Charytín la describió como “la ternura hecha mujer, un pan de amor, con la carita que tiene se echa a todo el mundo en el bolsillo”. Además, la actriz y cantante calificó a Barranco como “la sensualidad hecha gente”.

Al atravesar la puerta, la influencer y cantante llegó con la mejor energía, saludando a la presentadora y a sus compañeros. De igual forma, lo hizo con el Dotol Nastra y con el dueño de la casa, Alofoke.

La venezolana no tardó en mostrar su sabor criollo al moverse al ritmo del dembow, mientras que, lucía una espectacular falda azul con brillantes y una camisa nada más y nada menos que de Servando y Florentino.

“Fan enamorada” decía en la franela que llevó con orgullo, y la cual llamó la atención de varios, por lo que durante unos segundos, corearon el icónico tema de los hermanos Primera.

Daniela está lista para la pelea

A su llegada, la ex de Omar K11 aseguró que, fue a triunfar y a llevarse todos los premios que están dispuestos para el primer lugar. “Yo vine a ganar. ¿Tú sabes lo bonita que me vería yo sentada en un Ferrari?”, expresó.

Por otro lado, indicó que llega soltera al reality y no descartó la posibilidad de conseguir un novio dominicano. “Los dominicanos tratan muy bien a las mujeres. ¡Nos tratan como unas reinas!”, apuntó.

“La Casa de Alofoke 2” está disponible 24/7 a través de la transmisión en YouTube por su canal oficial ‘Alofokeradioshow’.