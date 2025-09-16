República Dominicana hace historia con ‘La Casa de Alofoke’

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez en la historia, un contenido producido en República Dominicana ha alcanzado la cima de los rankings globales de streaming en vivo.

Santiago Alofoke y su innovador proyecto, ‘La Casa de Alofoke’, ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo y ha redefinido los estándares del entretenimiento digital.

El programa se ha consolidado como el número uno del streaming en Latinoamérica, superando a gigantes de la industria en plataformas como Twitch y YouTube.

Alofoke conquista el streaming

Desde su estreno en agosto, 'La Casa de Alofoke' ha generado un impacto masivo. El formato de convivencia, transmitido 24/7 por YouTube, ha acumulado más de 40 millones de horas vistas y ha logrado picos históricos de 1.3 millones de espectadores simultáneos.

Santiago Alofoke, líder de este proyecto, destacó el significado del récord. “Esto no es solo un récord, es la prueba de que desde nuestra tierra podemos crear proyectos con impacto internacional y poner a la República Dominicana en el mapa del entretenimiento digital”, afirmó.

El éxito de este proyecto se atribuye a los factores que contribuyeron a ser uno de los espacios más vistos, entre ellos destacan las tensiones en vivo, la diversidad de los participantes y una alta interacción del público a través de herramientas como los “Super Chats”.