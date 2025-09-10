La súplica de Cardi B a Alofoke en medio del triunfo de “La Casa de Alofoke”

Suscríbete a nuestros canales

La rapera de origen dominicano, Cardi B, expresó en sus redes sociales su deseo de visitar “La Casa de Alofoke”, el reality show creado por el empresario Santiago Matías mejor conocido como Alofoke, y, el cual, ha logrado captar la atención de miles de espectadores.

A través de sus historias en Instagram, la artista aseguró que, la casa no es un programa que ve casualmente, sino que forma parte del cotidiano familiar. “Está siempre puesto en la televisión en la casa de mi tía, en la casa de mi abuela”, dijo.

La petición especial de Cardi B a Alofoke

Frente al éxito que ha obtenido el espacio que se transmite por YouTube, Cardi confesó haberle pedido a Matías la oportunidad de visitar la casa, no sin antes darle una serie de exigencias para poder asistir.

Entre sus peticiones se encontraban: un jet privado con 30 asientos, ocho cubos de Pollo Victoria y 30 libras de limoncillos. Todo esto fue dicho con su característico humor. Al escuchar que Alofoke no accedía, bromeó: “¿Cómo tú quieres que yo vaya para allá? ¿En una guagua Caribe Tour?”.

Razón por la que no puede asistir

Pese a su deseo de asistir a República Dominicana para visitar a los habitantes, la intérprete de “Finesse” explicó que, por los momentos está muy ocupada debido al trabajo intenso que está invirtiendo en su disco.

El álbum que saldrá el 19 de septiembre de 2025, lleva por nombre “Am I The Drama?”, y llegará semanas después de su polémico juicio. No obstante, dejó la puerta abierta con una promesa: “Estoy libre en octubre. Si la casa está activa, voy para allá. Hasta peleo”.

De inmediato, Santiago le respondió en X: “Mi amor, por ti extendemos la casa hasta diciembre”.