Cardi B gana por unanimidad demanda de 24 millones de dólares (+Video)

La rapera Cardi B se encuentra brincando de la emoción por ganar una demanda que había presentado en su contra una exagente de seguridad llamada Emani Ellis, quien la señalaba de haberla atacado en el año 2018.

Detalles del caso

Un jurado de Los Ángeles, California, dictó que la intérprete de “Up”, “WAP”, “Puntería” y “Taki Taki”, no es responsables de los cargos de agresión verbal y física que había indicado Ellis, en presentaciones previas.

Emani alegó en la denuncia que la morena de ascendencia dominicana, la había escupido, insultado y hasta darle golpes en la cara, cuando ambas se dirigían a una cita médica en Beverly Hills. Sin embargo, para la justicia las declaraciones no fueron precisas para dictar una multa en contra de Cardi.

La artista se salvó de pagar la gran cantidad de 24 millones de dólares, que la exagente de seguridad estaba pidiendo como compensación por los supuestos daños y prejuicios que le había dejado los “ataques” de B.

En su momento la defensa de la cantante había mencionado que todo comenzó por parte de Ellis, quien estaba grabando a la artista embarazada, situación que despertó su gran furia, ya que quería mantener su barriga alejada de las cámaras.

Cardi B celebra

Al salir del juzgado la polémica estrella se acercó a los medios de comunicación para festejar su victoria, aseverando que jamás había tocado a la mujer y que será un poco más prudente en el trato con sus trabajadores.

“Esta vez voy a ser amable, pero la próxima persona que intente hacer una demanda frívola contra mí, voy a contrademandar y voy a hacer que pague”, comentó.

Igualmente, en redes corre un video de la artista bailando y festejando que ganó la demanda.