Galán de telenovelas regresa por todo lo alto a un nuevo proyecto con Televisa

Un año más tarde de su salida de Telemundo, Daniel Arenas regresa por todo lo alto a TelevisaUnivision, pero esta vez no como animador, sino con un papel soñado como actor.

Tras un tiempo alejado de las producciones dramáticas, el colombiano se encuentra en una nueva etapa de su carrera, en la que ha decidido volver a la pantalla gracias a telenovela Guardián de mi corazón que ya se está grabando en México.

A lo largo de un año y medio, Daniel Arenas conquistó a la audiencia con su carisma en el programa Hoy Día de Telemundo, pero su renuncia dejó un vacío en quienes disfrutaban de su presencia en el matutino.

"Esta es una decisión muy personal, muy del corazón. Ustedes saben que yo soy un hombre de Dios, Dios está 100% en esta decisión en este momento de vida. Hay ciclos de vida y yo soy una persona que defendiendo a capa y espada las prioridades en la vida y en este momento tengo prioridades muy personales y por eso tomé la decisión”, declaró en aquel entonces.

Daniel Arenas escribe un nuevo capítulo

De la mano del productor Juan Osorio, el galán de telenovelas se integra al elenco protagonizando Guardián de mi corazón junto a la actriz mexicana Silvia Navarro.

"Un proyecto hecho con amor, entrega y muchísima pasión. ¡Qué comienza la magia!", compartió Arenas en su cuenta de Instagram.

Este melodrama está basado en la exitosa historia argentina Amor en Custodia, cuya versión más reciente protagonizaron Erika Buenfil y Eduardo Yáñez data del 2012 bajo el título de Amores Verdaderos.

Además, en el cast destacan figuras de la talla de Kimberly Dos Ramos, Paulina Goto, Diego Klein, Rodolfo Salas, Sergio Sendel, Víctor González y Alejandro Camacho, entre otros.