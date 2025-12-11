Artistas confirmados para la celebración a la Virgen de Guadalupe

Suscríbete a nuestros canales

La Basílica de Guadalupe se prepara para vivir una de las noches más intensas y emotivas del calendario festivo. Desde este 11 de diciembre celebran el tradicional homenaje musical a la Virgen de Guadalupe.

Este especial lleno de devoción, espectáculo y estrellas de la industria, promete quedarse en la memoria de millones de fieles y televidentes, tal como ha ocurrido a lo largo de todo el tiempo que se ha realizado este majestuoso evento.

Serenata a la Virgen de Guadalupe

Será la medianoche del 11 de diciembre de 2025 cuando la Basílica abra sus puertas y sus corazones para recibir tanto a peregrinos como a artistas de primer nivel.

La famosa serenata de “Las Mañanitas” comenzará alrededor de las 11:00 de la noche, marcando el inicio de una celebración que se extenderá hasta la madrugada del 12 de diciembre, propiamente el Día de la Virgen.

Elenco de artistas que pondrán su alma y voz

Este año, el homenaje apuesta por un mix de voces legendarias y nuevas figuras del espectáculo latino. Desde la balada y ranchera hasta pop y bolero, la diversidad musical está asegurada.

Por la cadena Televisa se presentarán talentos como:

Carlos Rivera

Ana Cirré

Víctor García

Aída Cuevas

Daniela Romo

Alex Fernández

Lucerito Mijares

Mientras tanto, TV Azteca responderá con un elenco igual de impresionante, con artistas de la talla de:

Tatiana

Denisse de Kalafe

Priscila y su hija Sara Ángel

Germán Montero

Nacho Cano con el coro Malinche

Esmeralda Ugalde

Carolina Ross

Viviann Baeza.

Pero eso no es todo, otras fuentes señalan que se unirán al homenaje figuras tan queridas como Lucero, Edith Márquez, Guadalupe Pineda, Mariana Gurrola, María Victoria y Alexander Acha, ampliando aún más la variedad musical de la noche.

Dónde disfrutar del evento

No importa si estás en México o en el extranjero, la serenata será transmitida por múltiples plataformas, incluyendo Las Estrellas, N+, FOROtv, ViX y el canal de YouTube de N+, permitiendo que la devoción y la música crucen fronteras.