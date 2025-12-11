Farándula

Artistas confirmados para la celebración a la Virgen de Guadalupe

Será la medianoche del 11 de diciembre de 2025 cuando la Basílica abra sus puertas y sus corazones para recibir tanto a peregrinos como a artistas de primer nivel

Bárbara Chirino
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 04:15 pm
Artistas confirmados para la celebración a la Virgen de Guadalupe
Serenata a la Virgen de Guadalupe / Cortesía
La Basílica de Guadalupe se prepara para vivir una de las noches más intensas y emotivas del calendario festivo. Desde este 11 de diciembre celebran el tradicional homenaje musical a la Virgen de Guadalupe.

Este especial lleno de devoción, espectáculo y estrellas de la industria, promete quedarse en la memoria de millones de fieles y televidentes, tal como ha ocurrido a lo largo de todo el tiempo que se ha realizado este majestuoso evento.

Serenata a la Virgen de Guadalupe

Será la medianoche del 11 de diciembre de 2025 cuando la Basílica abra sus puertas y sus corazones para recibir tanto a peregrinos como a artistas de primer nivel.

La famosa serenata de “Las Mañanitas” comenzará alrededor de las 11:00 de la noche, marcando el inicio de una celebración que se extenderá hasta la madrugada del 12 de diciembre, propiamente el Día de la Virgen.

Elenco de artistas que pondrán su alma y voz

Este año, el homenaje apuesta por un mix de voces legendarias y nuevas figuras del espectáculo latino. Desde la balada y ranchera hasta pop y bolero, la diversidad musical está asegurada.

Por la cadena Televisa se presentarán talentos como:

  • Carlos Rivera 
  • Ana Cirré 
  • Víctor García
  • Aída Cuevas
  • Daniela Romo
  • Alex Fernández
  • Lucerito Mijares

Mientras tanto, TV Azteca responderá con un elenco igual de impresionante, con artistas de la talla de:

  • Tatiana
  • Denisse de Kalafe
  • Priscila y su hija Sara Ángel 
  • Germán Montero
  • Nacho Cano con el coro Malinche
  • Esmeralda Ugalde
  • Carolina Ross
  • Viviann Baeza.

Pero eso no es todo, otras fuentes señalan que se unirán al homenaje figuras tan queridas como Lucero, Edith Márquez, Guadalupe Pineda, Mariana Gurrola, María Victoria y Alexander Acha, ampliando aún más la variedad musical de la noche.

Dónde disfrutar del evento

No importa si estás en México o en el extranjero, la serenata será transmitida por múltiples plataformas, incluyendo Las Estrellas, N+, FOROtv, ViX y el canal de YouTube de N+, permitiendo que la devoción y la música crucen fronteras.

Jueves 11 de Diciembre de 2025
