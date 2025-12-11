Artistas confirmados para la celebración a la Virgen de Guadalupe

La Basílica de Guadalupe se prepara para vivir una de las noches más intensas y emotivas del calendario festivo. Desde este 11 de diciembre celebran el tradicional homenaje musical a la Virgen de Guadalupe.
Este especial lleno de devoción, espectáculo y estrellas de la industria, promete quedarse en la memoria de millones de fieles y televidentes, tal como ha ocurrido a lo largo de todo el tiempo que se ha realizado este majestuoso evento.
Serenata a la Virgen de Guadalupe
Será la medianoche del 11 de diciembre de 2025 cuando la Basílica abra sus puertas y sus corazones para recibir tanto a peregrinos como a artistas de primer nivel.
La famosa serenata de “Las Mañanitas” comenzará alrededor de las 11:00 de la noche, marcando el inicio de una celebración que se extenderá hasta la madrugada del 12 de diciembre, propiamente el Día de la Virgen.
Elenco de artistas que pondrán su alma y voz
Este año, el homenaje apuesta por un mix de voces legendarias y nuevas figuras del espectáculo latino. Desde la balada y ranchera hasta pop y bolero, la diversidad musical está asegurada.
Por la cadena Televisa se presentarán talentos como:
- Carlos Rivera
- Ana Cirré
- Víctor García
- Aída Cuevas
- Daniela Romo
- Alex Fernández
- Lucerito Mijares
Mientras tanto, TV Azteca responderá con un elenco igual de impresionante, con artistas de la talla de:
- Tatiana
- Denisse de Kalafe
- Priscila y su hija Sara Ángel
- Germán Montero
- Nacho Cano con el coro Malinche
- Esmeralda Ugalde
- Carolina Ross
- Viviann Baeza.
Pero eso no es todo, otras fuentes señalan que se unirán al homenaje figuras tan queridas como Lucero, Edith Márquez, Guadalupe Pineda, Mariana Gurrola, María Victoria y Alexander Acha, ampliando aún más la variedad musical de la noche.
Dónde disfrutar del evento
No importa si estás en México o en el extranjero, la serenata será transmitida por múltiples plataformas, incluyendo Las Estrellas, N+, FOROtv, ViX y el canal de YouTube de N+, permitiendo que la devoción y la música crucen fronteras.