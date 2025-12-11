MLB: Mets activan plan de reconstrucción tras perder a Pete Alonso

Suscríbete a nuestros canales

Mets de Nueva York tras perder a Pete Alonso está acelerando conversaciones para reemplazarlo. De cara a 2026 tienen un vacío en la parte media de la alineación que deben solucionar con un bateador de poder: pero también un margen financiero importante para afrontar una firma grande en MLB.

Entre las posibilidades para cubrir la baja de Alonso está Kyle Tucker y Cody Bellinger. Dos perfiles muy parecidos de poder y contacto de 30+ cuadrangulares, pero uno de ellos es el único que puede cubrir la primera base. Ahora una necesidad que tiene la organización en primera instancia.

En teoría Mark Vientos podría cubrir la primera base, pero entonces habría necesidad de un pelotero para la tercera. Una situación complicada que en los próximos días van a resolver porque necesitan un golpe de autoridad tras perder a Pete y a Edwin Díaz en la misma semana.

¿Como encajan Kyle Tucker y Cody Bellinger en Mets de Nueva York?

Tanto Kyle Tucker como Cody Bellinger pueden cubrir la baja ofensiva de Pete Alonso. Ambos son bateadores que tienen más WAR que el ex de los Mets de Nueva York, pero también lo superan en varias estadísticas quitando los jonrones y las carreras impulsadas.

Tucker encajaría como bate zurdo de impacto inmediato en los jardines, aportando poder, disciplina y algo de velocidad para complementar a Juan Soto y cubrir la pérdida de producción. Su perfil ofensivo tipo casi cinco herramientas elevaría el techo del roster hacia 2026.​

Bellinger es más flexible: puede jugar en los tres lugares de los jardines y primera base. Esto le da a Mets un sustituto parcial de Alonso en poder y una opción plus defensiva en los jardines. Su atletismo y corrido de bases por encima del promedio lo convierten en una opción ideal.

Números de Kyle Tucker y Cody Bellinger en 2025

- Cody Bellinger: 152 juegos, 588 turnos, 89 anotadas, 160 hits, 25 dobles, 5 triples, 29 jonrones, 98 impulsadas, 13 robos, 90 ponches, .272 promedio, .334 OBP, .480 SLG, .813 OPS

- Kyle Tucker: 136 juegos, 500 turnos, 91 anotadas, 133 hits, 25 dobles, 4 triples, 22 jonrones, 73 impulsadas, 25 robos, 88 ponches, .266 promedio, .377 OBP, .464 SLG, .841 OPS