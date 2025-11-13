MLB: Mets de Nueva York anuncian la elección de nuevos miembros para su Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

El Salón de la Fama del beisbol de MLB no es el único sitio de magnificencia que tributa e inmortaliza la carrera de personalidades de esta disciplina en los Estados Unidos, del mismo modo cada una de las 30 organizaciones posee su propio sacrosanto recinto de perpetuidad y para este 13 de septiembre, los Mets de Nueva York se pronunciaron respecto al suyo.

A través de sus redes sociales, el elenco de Queens indicó que para gran templo fueron seleccionados el otrora jardinero central e inicialista Lee Mazilli, el ex mánager Bobby Valentine, así como el antiguo guardabosques del medio, Carlos Beltrán.

Señalaron que la entronización se hará en 2026, aunque no se precisó la fecha.

Mets amplió su Salón de la Fama

Mazilli jugó para los Metropolitanos durante dos ciclos, de 1976 a 1981 y luego hacia finales de 1986 hasta 1989. En el 79 asistió al Juego de las Estrellas, y fue parte del equipo que ganó la Serie Mundial del 86 a Medias Rojas de Boston, con una de las reacciones más fantásticas e increíbles en la historia de Grandes Ligas.

Aunque no fue un recio toletero, sí destacó por su capacidad para llegar a las almohadillas, incluso, en par de ocasiones estuvo entre los 10 mejores en porcentaje de embasado y bases por bolas.

Respecto a Valentine, llevó las riendas del elenco de 1996 a 2002; solo en el primer y último año quedó con marca por debajo de .500. Totalizó 536-467 que el mantienen como el 3er dirigente más ganador en la trayectoria de esta organización, dos veces llegó a la postemporada incluyendo la Serie Mundial del 2000 ante Yankees de Nueva York.

Beltrán como met transitó de 2005 hasta mediados de 2011, tiempo suficiente donde se ubicó el en top 10 de la franquicia en cuadrangulares (149), rayitas remolcadas (559), carreras anotadas (551), porcentaje de embasado (.369), slugging (.500) y OPS (.869).

Con ellos estuvo en 5 partidos de Estrellas, ganó 3 Guantes de Oro, 2 Bates de Plata y se posicionó 4to en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2006, año en que ganaron la División Este y pusieron fin al amplio dominio que tuvieron los Bravos de Atlanta en esa llave, llevándosela en 14 de 15 años.