LVBP: Así están las posiciones este 13 de noviembre ¡Águilas acechan a Tigres!

Suscríbete a nuestros canales

Los resultados de este miércoles en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), estrecharon más el contexto respecto entre el 1er y 6to lugar a solo 3 partidos de diferencia.

Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario y con transmisión de Meridiano Televisión, devolvió el golpe a los Navegantes del Magallanes que se volvieron a alejar en el sótano de la tabla. 7x2 a favor del cardumen.

LVBP - Resultados - Beisbol

Caribes de Anzoátegui igualmente le replicó a Bravos de Margarita. 8x3 la tribu sobre los insulares.

Águilas del Zulia de nuevo se la aplicó a Tigres de Aragua, quedaron como el elenco mejor enrachado con 3 triunfos al hilo, dos sobre los bengalíes, 10x7 el último.

Águilas respira en la nuca de los Tigres

De ese modo, los rapaces quedaron solos en el 2do a solo ½ de los bengalíes, Leones del Caracas que no jugó también avanzó, ahora 1.5 de la azotea. Bravos se alejó a solo 2, Caribes se acercó a 2.5, Tiburones a 3, Cardenales que otro que estuvo libre igualmente dio un paso al frente, a 4 ahora. Navegantes fue el más afectado, a 6.5

Para este 13 de noviembre la tabla de posiciones quedó así:

Imagen: LVBP