LVBP: Caribes se apoya en el trabajo grupal para prevalecer ante Bravos en Margarita

Si un equipo cumple con los fundamentos, ejecuta el A-B-C del beisbol, buenas probabilidades tendrá de salir por la puerta grande, algo que aplica Caribes de Anzoátegui este 12 de noviembre para llevarse el segundo de la corta serie de dos en el feudo de los Bravos de Margarita.

Esta confrontación se divide en dos, una de 6 innings con gran duelo de pitcheo en la que solo los locales logran pisar el plato, ocurre en el tramo 3 cuando Wilson García encuentra las bases llenas y con hit, remolca a Roel Santos envasado por pelotazo que le asesta el abridor de la tribu, Carlos Marcano que labora 2.1 entradas.

Paralelamente, los relevistas Leonard García (1.2), Yorvin Pantoja (1) y Sebastián Perrone (1), lanzan en blanco para enfrascarse con el iniciador insular Melvi Acosta, no descifrado por 5 episodios de apenas 3 hits en contra, ninguna rayita, 2 boletos otorgados más 5 ponches propinados.

Caribes de Anzoátegui vs Bravos de Margarita

Pero en la citada segunda parte, el ataque caribero hace ebullición con rally de 4 al comienzo del 7mo; ahí Romer Cuadrado saca pasaporte, vienen 2 outs, se roba la intermedia y pisa el pentágono pues Antonio Piñero (por mucho en su mejor año ofensivo en la LVBP), suena doble.

La gasolina que necesita el candelero la trae Carlos Mendoza con hit remolcador, este avanza a la antesala porque con el imparable de Gabriel González Santos en los jardines incurre en error. Hernán Pérez produce otra anotación al dar indiscutible, los corredores avanzan por envío desviado del relevista Claudio Custodio, Balbino Fuenmayor obtiene boleto, igual Omar Alfonzo con el que coloca la 4 anotación.

Anzoátegui amplía con otra en el 8, pero rápido Bravos riposta con 3, la visita replica con otras 3 en la 9na que hinchan el rostro. Todo porque Balbino logra otra base por bolas, Alfonzo uno intencional, Leonel Valera con hit engoma al corredor emergente Diego Guzmán, Jesús Sucre igual pasaporte y Piñero coloca 2 rayitas más al dar sencillo.

LVBP - Resultados - Beisbol

Asdrúbal Cabrera para cerrar llama a Yilber Díaz que poncha a Roel, Breyvic Valera falla del 3 al 1 y Alexi Amarista también engulle chocolate.

Resultado final: Caribes 9, Margarita 3. El lauro corresponde a Perrone (4-0, efectividad de 2.13, whip en 1.34), la derrota es responsabilidad de Carlos Navas (2-2, 6.10/1.45) fustigado con 1 hits, 2 carreras que son limpias, da 1 boleto, poncha a 1. Díaz (4, 0.00/1.11) logra el rescate en trabajo de 1.1 episodios.

La serie particular entre ellos queda igualada a 2.