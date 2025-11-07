LVBP: Breyvic Valera registra estos números para consolidarse como primer bate en Bravos de Margarita

Suscríbete a nuestros canales

Con todo y que Leones del Caracas les dejó en el terreno este jueves, los Bravos de Margarita llegan en tono positivo a la jornada de este 7 de noviembre; su récord es de 10-8, en el 3cer puesto de la tabla a solo ½ partido de las Águilas del Zulia y 2 de Tigres de Aragua.

Al menos en una oportunidad previa, hemos dicho que este grupo es de cuidado, para nada se les debe subestimar y que el arribo a la final del año pasado, su primera en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), fue por mérito propio.

En lo que va de este 2025/2026 los isleños se han versado en el desempeño de sus lanzadores, la ofensiva no se ha mostrado deficiente, pero definitivamente puede hacerlo mejor; como parte de los ajustes que se requieren, el mánager Henry Blanco ha apelado a tres toleteros para fungir como primer toletero.

Ellos han sido: Roel Santos (que ha ocupado ese puesto en 9 duelos), Breyvic Valera (5) y Edward Olivares (4).

LVBP - Bravos de Margarita - Estadísticas - Números - Primer bate

Al respecto, los números de Valera dan fuerza al argumento de mínimo darle más tiempo de juego en ese lugar de la alienación; para el bateador zurdo, cuando ha estado de primero lleva de 19-6, 2 dobles, 8 bases alcanzadas, 5 bases por bolas, 1 ponche, además de 3 carreras remolcada, pero ninguna anotada. Parte de esto se resume en línea ofensiva de:

.316 en promedio de bateo

.458 en porcentaje de embasado

.421 de slugging

.879 de OPS

Esas son estadísticas de calidad, y en el caso de Santos, este se ha mostrado rezagado en ese puesto; de 35-9, 1 biangular, 1 triple, 12 almohadillas totales, 6 boletos, 6 ponches, 4 mandados a la registradora, tampoco ha pisado el pentágono y muestra línea de:

.257 de average

.366 en porcentaje de embasado

.343 de slugging

.709 en OPS

Breyvic Valera con argumentos ante Henry Blanco

Olivares es el que menos ha jugado, pero sus guarismos para nada respaldan su presencia como primer tolete; de 17-1 y menos mal que ese único inatrapable fue jonrón, 4 bases totales (lógicamente), 3 pasaportes, 4 ponches, 4 remolcadas, sin anotadas y paupérrima línea en:

.059/.238/.235/.473, todo en 4 compromisos.

A modo de cábala, lo que tal vez motiva al estratega Henry Ramón es la marca del equipo cuando elige a su primer bateador:

Con Valera tienen 1-4

Cuando ha estado Santos 6-3

Con Olivares 3-1