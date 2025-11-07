LVBP: Leones del Caracas y sus cuatro fieras más feroces con el bate

Suscríbete a nuestros canales

Para la jornada de este 6 de noviembre, Leones del Caracas llega como el elenco de mayor producción ofensiva en lo que va del torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Los bates melenudos han causado mucho daño y es algo que se aprecia en múltiples renglones, siendo los mejores en:

Promedio de bateo (.311)

Porcentaje de embasado (.395)

Slugging (.474)

OSP (.869)

Hits (172)

Dobles (40)

Carreras empujadas (102)

Anotaciones (107)

Bases por bolas (77)

BABIP, promedio de bateo sobre bolas puestas en juego, ni incluyen ponches y jonrones (.367)

GPA, promedio de producción bruta, apartado más efectivo que el OPS, (.296)

RC, carreras creadas, (254.3)

Leones del Caracas, maquinaria de batazos a granel

Aunque este sea un circuito de pleno dominio para los toleteros, las tendencias estadísticas han mostrado por muchos años que no es nada común que un solo elenco domine hasta doce apartados como lo han hecho los de la manada.

Por sorprendente que pueda parecer, existen algunos detalles que requieren optimizarse, pequeños, pero igual merecen atención porque después de todo, esta es una disciplina de permanentes ajustes.

Dentro de ese gran caudal de batazos, hay cuatro toleteros, uno de ellos incorporado apenas la semana pasada, que han sido fundamentales para desplegar semejante dominio ofensivo: Aldrem Corredor, Yonathan Daza, Víctor Bericoto y Harold Castro. Así también se aprecia en los números.

LVBP - Aldrem Corredor - Yonathan Daza - Víctor Bericoto - Harold Castro - Estadísticas - Números

Corredor ha dejado línea ofensiva en .291 de average, .443 en porcentaje de embasado (PEB), .582 de slugging y 1.025; entre los caraquistas con más de 40 turnos legales es 2do en PEB, slugging, OPS y con Wilfredo Tovar, los únicos con saldo positivo en su relación boletos/ponche, 15/14; además, junto a Daza apuntala los cuadrangulares con 4, más las anotaciones con 15. Siendo también el mejor remolcador con 17 y en pasaportes.

Daza por su parte está al frente de los hits con 25, de las bases alcanzadas con 43, equiparado con Jhonny Pereda es 2do en impulsadas con 12, al tiempo que su línea indica .333/.346/.573/.919.

Respecto a Bericoto, entre los Leones con más de 40 chances válidos con el madero es número 1 en promedio de bateo con .452, PEB .531, slugging .667, OPS 1.198 amén de que es líder al lado del “Wilfri” en dobles con 6, 3ro en imparables con 19. OJO, ha estado tabla con 7 ponches y 7 bases por bolas.

Finalmente, lo de Castro no tiene nombre, una vez más se muestra con un “Tren”. En solo 7 partidas equipara a Oswaldo Arcia en el 4to puesto de impulsadas con 11, y de paso, una exuberante línea de .500/.515/.733/1.248.

Mención honorífica merecen Tovar que paralelamente es 2do en indiscutibles con 24, 3ro en total de almohadillas con 30, relación positiva de boletos/ponches con 6/5 y gran línea de .369/.438/.462/.900 y entre los que han sumado más de 40 turnos legales, 2do en average, 3ro en PEB, 4to en OPS.