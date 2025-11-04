Este es el mejor lanzador de la LVBP 2025/2026 durante octubre

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos años, aunque la mayor parte de los lanzadores presentan problemas en cualquier punto de los torneos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), siempre se presentan contradicciones a las tendencias estadísticas, y durante el octubre de este 2025/2026 varios estuvieron en ese molde.

Como Melvi Acosta, escopetero que realmente brilló para Bravos de Margarita, donde no solo fue el mejor abridor, también estimamos resultó el más destacado entre sus colegas de todo el circuito en el mes de inicio del certamen.

Y es que en la totalidad de 3 presentaciones, el derecho de los insulares completó 13.1 entradas, no ganó pero tampoco perdió y lo más increíble, considerando el caudal de batazos que se dan en la LVBP, no le marcaron ni una sola carrera, fuese merecida o no.

Para más, permitió 11 imparables, ningún cuadrangular, incurrió en solo 3 bases por bolas y ponchó a 4 por lo que de manera global, sus estadísticas indicaron:

0.00 de efectividad

1.05 en whip

7.4 hits recibidos por cada 9 tramos

0 el de jonrones, naturalmente

2.02 en promedio de boletos

2.7 ponches

Melvi Acosta caballo en Bravos de Margarita

No pudo ganar porque en no completó los 5 innings reglamentarios, pero el hecho de lanzar en blanco (durante 4, 4.2 y 4.2) ayudó a encauzar el triunfo de su equipo en su primera apertura (ante Tigres de Aragua), así como en la tercera (vs Navegantes del Magallanes).

Otros que hicieron méritos fueron:

Junior Guerra (Navegantes) con efectividad de 2.49 y whip de 1.43

Zac Grotz (Tiburones de La Guaira) 2.53/0.84

Henry Centeno (Águilas del Zulia) 2.63/0.73

José Rodríguez (Caribes de Anzoátegui) 2.70/1.14

Ricardo Sánchez (Magallanes) 2.81/0.94

Christian Mejias (Tigres de Aragua) 2.92/1.14

Andry Lara (Águilas) 3.06/1.47