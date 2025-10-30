LVBP: Águilas del Zulia en positivo a pesar de notorias contradicciones estadísticas

Suscríbete a nuestros canales

Llegada la jornada de este 30 de octubre, Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes transitan direcciones opuestas, esto si consideramos su ubicación en la tabla de posiciones del certamen 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Con marca de 6 victorias y 5 derrotas, los rapaces aparecen en la 2da casilla, mientras los navieros reflejan 4-6 para ser 7mos, empero, entre ellos existe una contradicción hacia el viejo axioma de la pelota, “el nombre del juego es pitcheo”.

Uno de los más precisos medidores sobre la calidad de los monticulistas, radica en el promedio de carreras limpias permitidas, donde Águilas es último con 6.09, por su parte Navegantes es 1ero con 2.93. Para evidenciar aún más las divergencias, la efectividad media de la LVBP en este punto se ubica en 4.80, por lo que Zulia es inferior en un 26.9%, mientras Magallanes está 38.9% por encima.

LVBP - Estadísticas- Números

Asimismo, otra estadística que mejor estima el buen rendimiento es el whip, donde la cifra media del circuito está en 1.47. En ella, los del nido también son coleros con 1.72, los del puerto de nuevo son 1eros con 1.18, lo que da diferenciales del -17.01% y +19.7% respectivamente.

Para más, Águilas del mismo modo es último en porcentaje defensivo con .966; desde la ofensiva:

7mos con 86 hits

6tos con 9 jonrones

6tos con 52 carreras empujadas

6tos con 56 anotaciones

7mos en promedio de bateo colectivo, .236

6tos en porcentaje de embasado, .347

7mos en slugging, .367

7mos en OPS, .714

Águilas del Zulia ¿Mucha buena suerte?

Entonces, lo que ha ocurrido en esas 11 partidas entre otras cosas, refleja lo particular que es el beisbol; para los zulianos ese transcurso ha sido de partidas muy divergentes en sus resultados finales:

5x1 vencieron a Tiburones de La Guaira

13x4 perdieron con Tiburones

7x6 doblegaron a Navegantes

8x1 tropezaron con Magallanes

15x7 apelaron a La Guaira

19x4 fueron fulminados por Caribes de Anzoátegui

15x7 perdieron con Caribes

4x3 le ganaron a Tiburones

4x2 se impusieron a Cardenales de Lara

3x1 prevalecieron sobre Cardenales

11x2 les castigó Lara