LVBP: Caribes modo desatado y dejó a Leones trasquilados

Cuando Leones del Caracas consiguió gran rally de 7 anotaciones en el inning 4, pareció enfriar las cosas en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel. Pero Caribes de Anzoátegui es el equipo más encendido de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), incluso por encima de los Tigres de Aragua, y de manera paulatina consiguió una remontada espectacular, como en los viejos y buenos tiempos.

Con esas rayitas la visita tomó ventaja de 10x3, pero la tribu se mantuvo firme, mostró paciencia y erosionó al bullpen contrario. Descontaron con 1 en la 6ta e igualmente aplicaron rally, de 5 en el 7mo.

Ahí Hernán Pérez impulsó 1 dando sencillo con las bases llenas, que luego fueron barridas por Carlos Mendoza, ligó triple para después anotar gracias al hit de Álvaro González.

Caribes en grandioso momento

Ese fue un asomo contundente de lo que vendría para el 9no. La Ley del Ex una vez más estuvo presente.

Para el capítulo final, Junior González fue colocado en función de cerrojo pero él solo se complicó; después del inatrapable de Hernán, incurrió en bases por bolas a Balbino Fuenmayo y Romer Cuadrado por eso Eduardo Figueroa llegó en su reemplazo, ponchó a González pero Jesús Sucre llegó al turno e hizo valer su amplia experiencia.

Al primer envío del turno el rutilante cátcher conectó rolling fuerte por tercera, al cual Wilfredo Tovar no logró llegar a pesar de que se lanzó de cabeza, Pérez pisó el plato y por su parte, al jardinero izquierdo Jeferson Morales, le pomponeó la bola al pasarla del guante hacia su brazo de lanzar.

LVBP - Anzoátegui - Leones del Caracas

De por sí, era complicado sacar a Cuadrado y por ese detalle, igualmente anotó sin mayor inconveniente. Otroras caraquistas, uno remolcando, otro anotando dejaron a Leones en el terreno 11x10, siendo la quinta victoria al hilo de Anzoátegui, por encima de las 4 que llevan los bengalíes.

Así Caribes mejoró su récord a 6-4, de pasó barrió y bajó al Caracas del 2do lugar en la tabla de posiciones, adicionalmente, fueron sobrepasados por Águilas del Zulia que en la jornada prevaleció ante Cardenales de Lara.

El lauro correspondió a Diego Moreno (1-0, 2.08 en efectividad y 1.15 de whip) que relevó 1 inning de 1 solo hit. La caída fue responsabilidad Flores (0-2, 10.13 y 3.00), en 0.1 tuvo ese inatrapable más los 2 pasaportes, 2 carreras que fueron limpias.

En esta partida, “Balbineitor” logró su jonrón número 82 en la LVBP. Alcanzó a Héctor Giménez en el puesto vitalicio 11 y con 1 más, igualará a René Reyes. En el ámbito de Caribes, quedó a 13 del líder, Eliézer Alfonzo.