LVBP: Este lanzador buscará su reivindicación con los Leones del Caracas

Para la temporada anterior de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Erick Leal fue el lanzador de mayor envergadura que cambió de equipo, ocurrió cuando Navegantes del Magallanes decidió enviarlo a Leones del Caracas como parte de un cambalache en el que estuvieron involucrados seis jugadores, fue un 3x3.

A la manada por automatismo se incorporó con la etiqueta de principal brazo abridor criollo, algo que para nada sorprendió dados sus antecedentes generales muy positivos con los navieros, en especial por su elección como Pitcher del Año en la edición 2020/2021.

Pero una cosa es lo que se prevé y otra lo que ocurre durante una competición tan exigente para los lanzadores, como lo es este circuito abiertamente dominado por los bateadores y es probable que ni el propio Leal esperaba que ni de cerca las cosas resultaran de ese modo, con 7.13 en promedio de carreras limpias permitidas y whip de 1.78.

En ambos renglones quedó de modo notorio por debajo de su historial en la LVPB; antes de hacer la metamorfosis a caraquista su efectividad era 3.56 y el whip 1.23, por lo que el contraste entre estos con lo del calendario precedente se ubicó en 100.1% y 44.7%.

Erick Leal va contra Tiburones de La Guaira

Lejos de pretender ser pitonisos, parece menos probable que tenga resultados más deficientes, y eso es algo que todos en el ámbito de Leones esperan ocurra. A partir de este 24 de octubre el derecho comenzará su transitar en la campaña 2025/2026, se enfrentará a Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario.

Contra el cardumen el año pasado tuvo 2 aperturas, completó 8.2 innings, recibió 10 imparables, ningún cuadrangular, 7 carreras, todas limpias, ponchó a 5 e incurrió en 4 bases por bolas. Acumuló ERA de 7.27 más whip en 1.62.