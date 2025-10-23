MLB: Estos son los cinco finalistas para el Premio Luis Aparicio

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace 21 años se instauró el Premio Luis Aparicio, con la finalidad de tributar al nativo de Venezuela más destacado en cada temporada de la MLB, del mismo modo, es costumbre que alrededor de estas fechas se den a conocer los finalistas del mismo.

Para este 22 de octubre, el grupo encargado de hacer entrega del galardón anuncia que entre los cinco mejores candidatos, están dos lanzadores y tres toleteros, para más señas, dos hacen vida en la Liga Americana, el resto en la Liga Nacional.

Como serpentineros están Jesús Luzardo de los Phillies de Filadelfia y Robert Suárez de los Padres de San Diego; mientras que los jugadores de posición son Eugenio Suárez de los Marineros de Seattle, Maikel García de Reales de Kansas City y Jackson Chourio de los Cerveceros de Milwaukee.

El ganador será escogido por periodistas criollos especializados en la cobertura de Grandes Ligas; para el día sábado, fecha asignada para el segundo juego de la Serie Mundial, se conocerá en quién recae la distinción.

Este año Luzardo mostró contrastes; en algunas aperturas fue fulminado pero en otras, lució como todo un caballo y tras dos meses de torneo, en las que tuvo 11 partidos y balance de 5 ganados, 0 perdidos, 2.15 en promedio de carreras limpias permitidas más 1.18 de whip, lucía como serio candidato al Premio Cy Young, empero concluyó con:

15-7

3.92 en efectividad

1.22 de whip

Por su parte, Robert Suárez por un largo trayecto se mostró como el mejor cerrador del Big Show y luego del 9 de junio tuvo ERA de 1.78 con whip en 0.72., además de 21 rescates, eventualmente en esos tres ítems dejó 2.97/0.90 con 40 salvados, en este, el número 1 del Viejo Circuito.

En cuanto a “Geno”, se encargó de igualar su propia marca como el venezolano con más cuadrangulares en una temporada, dio 49 como en 2019; añadió 118 carreras remolcadas (tope para su carrera), 91 anotadas, 28 dobles y aunque estuvo bajo promedio de bateo, .228, y porcentaje de embasado, .298, quedó muy bien en slugging, .526, junto a OPS, .824.

En esos dos últimos, la cifra media de las Mayores estuvo en .404 y .719, por lo que él fue superior en un 30.2% y 14.6%.

Respecto a García, tuvo su año de consagración como figura de peso en los monarcas; sobresalió tanto a la ofensiva como a la defensiva. Con el bate ligó:

.286 de average

.351 en porcentaje de embasado

.449 de slugging

.800 de OPS

Todo incluyó 170 imparables, 39 dobles, 5 triples, 16 jonrones, 23 bases robadas en 32 intentos, 62 boletos, 84 ponches, 74 rayitas empujadas, 81 pisadas del plato. Su porcentaje ponchador de 12.6, notoriamente por debajo y mejor a la media de MLB, 22.2%, superioridad para el criollo de 43.24%.

Con el guante, entre los de tercera base apuntaló el Joven Circuito en outs, 105, porcentaje de fildeo, .980, mientras que con 12 fue el mejor de Grandes Ligas en carreras de zona total (Rtot por sus siglas en inglés).

Finalmente, Chourio mostró de nuevo su gran pasta como pelotero. Ofensivamente dejó estadísticas respetables: 148 hits, 35 biangulares, 4 triples, 21 vuelabardas, 78 compañeros enviados a la registradora, 88 anotaciones, 21 estafadas en 28 intenciones; eso fue parte de una línea que redundó en:

.270/.308/.463/.770.