MLB: El NBA Tyrese Haliburton era fan de los Cerveceros y por este pique ahora va en contra

Tyrese Haliburton fue en su día fan de los Cerveceros de Milwaukee. Ahora es posiblemente sumayor troll.

El pasado sábado, la estrella lesionada de los Pacers de Indiana se sentó en el banquillo de su equipo durante un partido de pretemporada contra el Thunder de Oklahoma City, con una camiseta de los Cachorros de Chicago. Casualmente ese día los oseznos jugaban contra los espumosos en el quinto partido de esa Serie Divisional de la MLB, correspondiente a la Liga Nacional.

Dos días después, llegó al juego de pretemporada de los Pacers contra los Spurs de San Antonio luciendo una camiseta de los Dodgers de Los Ángeles, (con el nombre de Shohei Ohtani). Una vez más el dos veces All-Star de la NBA se identificó con un equipo enfrentado a los lupulosos en un partido de postemporada de alto riesgo, esta vez el primero en la Serie de Campeonato del Viejo Circuito.

Cuando MLB y la NBA se entremezclan

Para los Cerveceros es la cuarta vez en su historia, tercera en la Nacional y segunda en la se se miden a los esquivadores para definir el campeonato de su circuito

Haliburton creció a menos de dos horas de Milwaukee, en Oshkosh (Wisconsin), y el motivo por el que está animando activamente en contra de los espumosos es un supuesto desaire que tuvo lugar en el verano de 2024.

Durante una aparición en “The Pat McAfee Show” en abril, dijo que tenía previsto lanzar la primera bola ceremonial antes de un partido del equipo, hasta que él y los Pacers eliminaron a los Bucks de Milwaukee en la primera ronda de los playoffs de la NBA de ese año.

“Era fan de los Brewers”, dijo, “y luego se suponía que iba a lanzar el primer lanzamiento el verano pasado, pero lo cancelaron después de la serie de playoffs. Así que dije: ´¿Sabes qué? Ya no soy fan de los Brewers´”.

Después de eso, precisó que se convirtió en “agente libre” como fanático del beisbol.

Haliburton debe haber estado encantado con el resultado del primer partido de la actual serie de Campeonato en la Nacional, una victoria de los Dodgers por 2x1, pero tal vez quiera buscar camisetas de los Marineros de Seattle y los Azulejos de Toronto en caso de que Milwaukee arribe a la Serie Mundial.

Fuente: Los Ángeles Times