LVBP: Tigres de Aragua muestran un pitcheo que puede ser clave en la 2025/2026

Desde hace rato el pitcheo ha sido dolor de cabeza para cada uno de los integrantes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), por eso con el inicio de cada torneo mucha inquietud genera esa faceta del juego, que es objeto de análisis para medir las posibilidades de ganar que pueda tener cada equipo. Para la ocasión citaremos a los Tigres de Aragua.

Durante el receso, una vez más los bengalíes, ahora con la gerencia deportiva de Víctor Gárate, fueron agresivos en el mercado de cambios y por este mecanismo entre otros, llegaron los monticulistas Aldry Acosta, Carlos Betancourt, Gregory Infante, Deolis Guerra, Kervin Castro, Jhan Zambrano y Franklin Gómez.

Asimismo, para esta pretemporada se invitó a Mayckol Guaipe, Manuel Cachutt, Héctor Villaroel y Andrés Sotillet; paralelamente se dejó en libertad a Eduardo Figueroa, que al parecer sería convocado a los entrenamientos de Leones del Caracas, mientras Jesús Zambrano también fue cortado un poco antes y en estos momentos está en calidad de invitado con Navegantes del Magallanes.

Por su parte, la importación estará conformado exclusivamente por serpentineros, donde Jhon Romero se asoma como uno de los más interesantes en toda liga, dada su experiencia positiva el año pasado con los Leones. Junto a él estarán Andrew Schultz, Collin Wiles, Yoennis Yera, Nick Struck, Cory Thompson y Ronnie Williams a quien no le fue nada bien el año pasado con Caracas.

A la fecha, en las prácticas tigreras están José Chávez (LD), Eduardo Figueroa (LD), Elvis García (LD), Eiker Huizi (LD), José Enrique Martínez (LD), Cristian Mejías (LD), Jean Pinto (LD), Luis Rijo (LD), Juan Carlos Romero (LD), Steven Sánchez (LD), Carlos Suniaga (LD), Manuel Veloz (LD), Christian Suárez (LZ) y Adonis Villavicencio (LD).

Tigres de Aragua pueden tener un mejor desempeño de sus lanzadores

Importante también, será que mantengan buenos guarismos hombres como Guillermo Moscoso, Rijo, Suárez y Daniel Juarez.

Todo este grupo trabajará para mejorar el desempeño que se tuvo en la campaña previa; hace un año en estadísticas como promedio de carreras limpias permitidas y whip, la ubicación del equipo no estuvo mal, 4tos y 5tos, empero, los números no fueron de calidad: 5.19/1.58.

Para esta ocasión, el mánager Oswaldo Guillén, en las recientes fechas, tras asumir las riendas, señaló que si su pitcheo “hace lo que tiene que hacer, si tienen constancia será una de las claves”.