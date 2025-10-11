LVBP

LVBP: ‎¿Cómo está la importación de Leones del Caracas tras los recientes inconvenientes?

Los caraquistas atravesaron inusitadas situaciones con su grupo extranjero a poco de arrancar la 2025/2026

Por

Harold Capote Fernández
Sabado, 11 de octubre de 2025 a las 07:04 pm
Los melenudos comenzaron su pretemporada en Macuto | Foto: Prensa Leones del Caracas
Leones del Caracas tiene pautado el 16 de octubre su punto de partida en la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), fecha en que iniciarán visita de dos jornadas a los Bravos de Margarita. Con el torneo encimado, los melenudos en estos días previos han atravesado contratiempos inusitados con su grupo de peloteros importados.

En primera instancia estuvo el caso del lanzador Armando Dueñas, quien tenía un acuerdo verbal con los caraquistas, empero, el mismo fue cancelado por la Federación Cubana de Béisbol (FCB) bajo el argumento de factores financieros previos entre ese gremio y el circuito local. Aunque parezca contradictorio, al final de cuentas vendrá con Caribes de Anzoátegui.

Leones del Caracas, nadando contra la corriente

Por otra parte, el caso del escopetero Shea Spitzbarth también resultó demasiado atípico porque después de acordar ponerse el tradicional uniforme blanco a rayas, luego informó que no será de la partida porque se retirará de la pelota.

Para la nueva Gerencia Deportiva, ahora apuntalada por Luis Sojo, el estira y encoge fue más allá; luego de que se anunció al también monticulista Aaron Shortridge, poco después este precisó no poder venir al país “por motivos personales”.

LVBP - Importados

 

El panorama por supuesto fue complicado, un estallido dadas la proximidad de arranque del certamen, empero, las oficinas rápido se movieron y a la fecha, completaron la cuota reglamentaria de seis importados. 

Para ocupar el cupo de Shortridge, diversos reportes aseveran se tiene un acuerdo con el lanzador derecho Dakota Chalmers, quien complementará el grupo foráneo con sus colegas Jordan Mikel (relevista derecho), Miguel Romero (con experiencia de dos años en Tiburones de La Guaira), Beck Way (relevista), Joseph Keys (relevista que también juego como jardinero) y Matt Gilvin (pitcher).

Sabado 11 de Octubre de 2025
