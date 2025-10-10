LVBP: Caribes de Anzoátegui también tienen abridor para medirse a Tigres de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

Una semana resta para que Caribes de Anzoátegui incursione en la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); por lo cercano del inicio, muchas cosas se han definido ya en diversos elencos y la tribu anda en ese carril.

Luego de que se confirmase la elección de José Rodríguez como pitcher de inicio para el primer juego, 16 de octubre en el puerto de los Navegantes del Magallanes, el propio monticulista para el segundo partido informó sobre su correspondiente apertura, el 17 vs Tigres de Aragua en Maracay.

Harol González es ese brazo, otro con experiencia de hace un año en la LVBP donde completó 4 presentaciones, también como abridor. Totalizó marca de 2-0, 19.1 entradas de 14 hits, 3 vuelacercas, 6 carreras todas merecidas, 3 boletos y 6 ponches para:

Caribes de Anzoátegui por la revancha en la LVBP

2.79 de efectividad

0.88 en whip

6.5 en promedio de imparables

1.4 jonrones

1.4 boletos

2.8 ponches

En declaraciones que ofreció a Meridiano y otros medios presentes en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, este derecho nativo de República Dominicana recalcó sus dos objetivos fundamentales: mantenerse “mucho en el juego, ganar, vamos a ganar”, atizó.

Durante este verano, incursionó en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) con Samanes de Aragua, los campeones. Igualmente Harol José habló de esa experiencia:

“Fue muy buena porque además, pude conocer los parques, dónde corre más la pelota y dónde no pues el año pasado vine pero solo tuve cuatro aperturas”. La LMBP “me ayudó mucho, también por el equipo que tenía”, señaló.

Harol González - La Tribu

Adicionalmente, subrayó que el coach de pitcheo, Jesús Hernández, le informó sobre su selección para el segundo juego de los cariberos, en Maracay y precisamente mencionó parte de sus conocimientos del Estadio José Pérez Colmenares:

“Sobre el repertorio que usaría, no lo puedo decir (risas), como pitcher hay días en los que algunos lanzamientos funcionan, otros no y uno debe usar diferentes secuencias, pero en el parque la pelota corre mucho, hace mucho calor por lo que hay que darle a la cosa suave (risas)”.

“Tirar strikes, atacar a los lanzadores, ese es el que van a ver siempre cada vez que voy arriba a la lomita”, finalizó.