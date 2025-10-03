LVBP: Esto dijo Endy Chávez en su regreso a los Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

En el ámbito de los Navegantes del Magallanes, Endy Chávez ha sido más que una figura generacional de primer orden, se trata de una de las más grandes luminarias que se ha puesto la gorra azul con la M y eso es decir bastante porque, muy amplio es el listado de estrellas de la franquicia.

Luego de un exitoso ciclo como técnico en Tiburones de La Guaira, para el certamen 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), vuelve con al único equipo donde perteneció como jugador activo y por su puesto, las emociones están a flor de piel en todos los integrantes del grupo:

“Contento de tener la oportunidad de volver a formar parte de esta familia, la que me vio nacer, crecer y retirarme en el beisbol; para mí siempre ha sido una responsabilidad bastante grande ponerme esta camiseta, representarla con mucho orgullo, con mucha humildad porque sé que la fanaticada es exigente, le gusta que uno compita y de lo mejor de sí”.

LVBP - Navegantes del Magallanes - Temporada 2025/2026

“Ahora en otra etapa, seguir haciendo, aportando mi granito de arena para ayudar a los muchachos”.

En declaraciones ofrecidas al Departamento de Prensa magallanero, Endy, entre otras cosas, explicó cómo fueron sus conversaciones para volver, ahora con la gerencia deportiva en manos de Federico Rojas

“Muy cómodo, a nivel de negociación, de lo que se iba a hacer aquí en el equipo, me sentí muy a gusto con el trato, el recibimiento por parte del talento joven que no conozco todavía, pero ya empezamos a interactuar y (debo) estar pendiente de cada uno de ellos porque el cariño, respeto con el que me recibieron me agrada muchísimo, aparte de la gente que aún está acá desde que yo jugaba, eso me enorgullece bastante”.

Endy Chávez el consejero

Igualmente, señaló cuáles son la variables de su trabajo que considera más importantes en pro de los Navegantes

“La comunicación con los muchachos es lo más importante, la confianza que le puedan tener a uno como coach; hay peloteros que pueden ser muy reservados con sus cosas personales o profesionales, ellos se pueden aguantar muchas cosas y algo que siempre noto o que siempre busco, es la confianza de ellos para cualquier asunto que tengan, ver si (incluso) si se los puedo resolver, si no les hago cualquier sugerencia”.

“Mi mentalidad es que no se distraigan, que estén enfocados en las cosas del juego para que puedan tener un mejor resultado en el terreno (...) cada pelotero se necesita y los requerimos mentalmente enfocados”.