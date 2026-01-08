Osmariel Villalobos fue operada de cáncer de mama: "Más liviana"

Suscríbete a nuestros canales

“Fui intervenida de una Mastectomía unilateral en el seno derecho”, con este mensaje fue como la modelo y presentadora venezolana Osmariel Villalobos, confirmó la operación del cáncer. A través una publicación en Instagram la criolla brindó detalles.

Detalles de la operación

La belleza que participó en el reality “Miss Universe Latina”, dijo que la operación ocurrió la mañana del miércoles 7 de enero, como una decisión de soltar lo que ya cumplió su objetivo y no le pertenece.

La Miss Yaracuy en el Miss Venezuela 2011, resaltó que la intervención fue un éxito, con especialistas que la guiaron a cada momento y de la mano de Dios actuando para salir victoria.

“Gracias a Dios por sostenerme en cada paso. Gracias a mi familia, amigos y a cada persona que me acompañó con amor, oraciones y presencia. Dejo atrás viejas formas de vivir mi feminidad, el sacrificio disfrazado de amor y la autoexigencia constante”, expresó.

Según Mayo Clinic la operación de la mastectomía se trata de extraer una mama que se llama mastectomía unilateral. También sirve para puede extraer la piel, el pezón de la mama y que a menudo se realiza para tratar o prevenir el cáncer de mama.

Agradecimientos

En la imagen aparece Villalobos recostada en la camilla de un centro de salud, luciendo tranquila, llena de gratitud, conciencia y mucha paz de haber sido diagnosticada a tiempo.

“Durante estos meses, rodeada de profesionales que me acompañaron con amor, entendí por qué llegó esta experiencia a mi vida… y también comprendí que podía irse”, dijo.

Fue en octubre del 2025 que la criolla reveló la noticia del cáncer, al darse cuenta que tenía una pequeña pelotica en el seno derecho. Desde entonces se dedicó a cuidarse y cumplir con las exigencias del médico.