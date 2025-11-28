Animadora regresa a Venezuela tras ocho años fuera: "Mi estancia es corta"

Suscríbete a nuestros canales

Osmariel Villalobos ha regresado a la tierra que la vio crecer y formarse como una profesional de la animación. La belleza es parte del jurado calificador del Miss Universo Venezuela 2025, que se realizará el próximo 4 de diciembre, en el Centro Comercial Líder.

La criolla arribó hace días a Caracas para comenzar con las calificaciones a las 22 candidatas que compiten por el importante título de belleza nacional, y cuya ganadora gritará Venezuela en San Juan, Puerto Rico, en Miss Universo 2026.

Gran momento

Osmariel tuvo con las misses la entrevista con el jurado y la noche de este jueves 27 de noviembre, la competencia preliminar en Venevisión.

Sin embargo, no todo ha sido trabajo, sino también momentos únicos para encontrarse con gente querida como el programa “Portadas”, en el cual trabajó por muchos años como conductora junto a Kerly Ruiz, Mariela Celis, Rafael “El Pollo” Brito y Jordan Mendoza.

Para Villalobos, que fue Miss Yaracuy y Miss Venezuela Tierra 2011, regresar es emocionando e increíble para encontrarse con la gente, calles, comida, tradiciones y lugares únicos de la gran Caracas, aunque detalló que su estadía es muy corta.

“Después de 8 años fuera de Venezuela me encuentro nuevamente con mi gente, en Venevisión y en Portadas. Aunque mi estancia es corta, el amor y la energía que me dan siempre se quedan conmigo”, ha escrito en Instagram.

Agradecimiento

La belleza que este año participó en el popular reality Miss Universo Latina, llegando a la final, ha extendido palabras de cariño al público venezolano por el amor y a cada persona que se le ha acercado para una foto.

“Gracias por seguirme, por recibirme en sus hogares y por ese cariño que no tiene fin. Créanme que estoy disfrutando cada segundo al máximo. Los extrañé”, dijo.