Jesús Reyes se queda con el galardón de Setup del Año de la LVBP

El premio al Setup del Año de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ya tiene nombre y apellido: Jesús Reyes. El serpentinero dominicano, uno de los relevistas más importantes de los Navegantes del Magallanes, se alzó con el premio, luego de lograr un rendimiento fenomenal durante la ronda regular.

Esta distinción no se otorga a través de una votación subjetiva, sino que se basa en una fórmula matemática, que otorga tres puntos por cada hold y dos puntos por victoria; y que resta par de unidades por derrota y por oportunidad de salvado desperdiciada.

Con eso en cuenta, nos encontramos con que el dominicano Jesús Reyes ha ganado el premio de forma sumamente amplia, ya que a pesar de su engañosa efectividad de 4.72 en 35 compromisos, logró acumular 12 holds (36 puntos), tres triunfos (seis puntos), y además, no tuvo juegos perdidos ni "blown saves", por lo que culminó con 42 unidades.

Jesús Reyes, Setup del Año

Y es que, en efecto, la distancia que acumuló Jesús Reyes con respecto a sus más cercanos perseguidores en la lucha por el Setup del Año fue abismal. En segundo lugar, quedó el relevista de Caribes de Anzoátegui, Liarvis Breto, quien sumó 30 puntos. Un poco más atrás quedó el estadounidense Christian Cosby, de Cardenales, con 27 unidades.

Sin duda, la campaña del serpentinero dominicano del Magallanes fue excpecional. Con 35 apariciones, se convirtió en el tercer lanzador extranjero con más juegos lanzados en una temporada en la historia de la franquicia, siendo el líder en lo que va del siglo XXI. Sin duda, un brazo sumamente confiable y rendidor para los filibusteros.