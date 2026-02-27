Dominio y Sorpresas: El Balance de La Rinconada tras nueve jornadas de acción

Suscríbete a nuestros canales

El principal recinto hípico del país, el óvalo de Coche, completa sus primeras nueve reuniones de la temporada 2026. Los números actuales reflejan una lucha cerrada en los departamentos principales y revelan tendencias interesantes sobre el rendimiento de los purasangres en la arena caraqueña.

Capriles y D’Angelo al frente de la estadística: La Rinconada

En el renglón de los profesionales, la paridad es la nota dominante. Robert Capriles lidera la tabla de jinetes con 10 victorias, aunque siente la presión inmediata de Jonathan Aray, quien acumula 8 visitas al recinto de ganadores. Esta rivalidad deportiva promete emociones en cada compromiso dominical.

Por su parte, el departamento de preparadores muestra un escenario similar. Riccardo D’Angelo marca el paso con 10 triunfos, gracias a la alta efectividad que caracteriza a su establo. Sin embargo, Humberto Correia se mantiene al acecho con 9 lauros, lo que anticipa un duelo estratégico por la cima del campeonato en las próximas semanas.

La hegemonía de los sementales y el factor importado

En cuanto a la cría y reproducción, el semental Vacation domina con holgura el renglón de los padrillos al sumar 6 éxitos. En el segundo peldaño surge un empate múltiple encabezado por Keep Thinking, semental que registra 4 victorias y que además destaca como un abuelo materno de primer orden.

Un dato curioso marca el inicio de año para el campeón del 2025: Champlain. Los hijos del laureado padrillo no logran "carburar" en este arranque de temporada. No obstante, los especialistas sugieren un seguimiento cercano, pues su linaje garantiza una racha victoriosa en cualquier momento.

Por otro lado, la efectividad de los vientres y la cría se distribuye de la siguiente manera:

Abuelos Maternos: Triple empate entre Keep Thinking , Pulpit y el legendario Water Poet , todos con 4 triunfos cada uno.

Haras: El Haras Kentucky mantiene un dominio absoluto con 16 fotos, mientras que Los Samanes Polo ocupa el segundo puesto con 8 conquistas.

El auge de la sangre foránea

Un análisis profundo de las 86 carreras disputadas en La Rinconada durante este 2026 revela un dato revelador sobre la procedencia de los ganadores. Los ejemplares importados han conseguido un total de 24 victorias. Esta cifra representa un porcentaje significativo del calendario y subraya la importancia de la sangre extranjera en el espectáculo hípico actual.