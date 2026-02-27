Champions League: Así marcha el historial entre Real Madrid y Manchester City

Suscríbete a nuestros canales

La presente temporada de la UEFA Champions League continúa en su fase decisiva con la llegada de los octavos de final, los cuales se definieron en el sorteo realizado en Nyon, Suiza, el pasado viernes 27 de febrero. Real Madrid y Manchester City volverán a verse las caras y protagonizarán el enfrentamientos más interesante en la mencionada instancia.

La UEFA organizó los enfrentamientos que marcarán el rumbo hacia la gran final del 30 de mayo en Budapest, Hungría. La emoción está a flor de piel, y los equipos más grandes del continente se preparan para disputar la siguiente ronda, con el objetivo de alcanzar la gloria europea.

Merengues e ingleses chocan por segunda temporada consecutiva en este nuevo formato de la 'Orejona', tomando en cuenta que la primera vez fue en la pasada edición en un innovador Playoffs, donde los madridistas sacaron la mejor parte avanzando entre los mejores 16 equipos, en ese entonces.

Historial entre Real Madrid y Manchester City

En cuanto a los enfrentamientos históricos en la Champions, uno de los más interesantes será el choque entre Real Madrid y Manchester City, dos de los clubes más ganadores en los últimos tiempos de la competición. En total, se han visto las caras en 15 ocasiones en el torneo, con seis victorias para los españoles, cinco para los ingleses y cuatro empates.

El último cruce en fase decisiva tuvo lugar en los playoffs de la edición 2024/25, cuando el Real Madrid se impuso por 3-2 y 3-1 en los dos partidos. A pesar de este dominio reciente, en la fase regular de la temporada, el Manchester City se llevó la victoria por 2-1 en la capital de España, con goles de O'Reilly y Haaland, mientras que Rodrygo descontó para la Casa Blanca.

El compromiso de ida entre ambos clubes se realizará el próximo martes 10 marzo en el Santiago Bernabéu, mientras que la vuelta se desarrollará en el Etihad Stadium una semana más tarde en busca de ese boleto a los cuartos de final.