Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 27 de febrero

La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, es la segunda cartelera de la semana 14 de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con 10 carreras, donde no se incluyó pruebas stakes, e inicia a las 1:20 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, grama (1:20 p.m. VEN)

Royal Retinue (IRE) ha demostrado ser prometedor en categorías superiores y podría estar listo para ganar .

ha demostrado ser prometedor en categorías superiores y podría estar listo para ganar Sliceaway (1) quedó segundo, muy cerca y tiene una alta calificación .

quedó segundo, muy cerca y tiene una alta calificación Swing Route (5) ha mostrado un gran rendimiento para su debut y no se puede descartar.

Segunda carrera: 1.400m, arena (1:50 p.m. VEN)

Blazing Bridgette (1) ha participado en carreras de mayor categoría y podría decidir .

ha participado en carreras de mayor categoría y podría decidir Terrimendous (3) es otra interesante recién llegada a este grupo.

es otra interesante recién llegada a este grupo. Sweetcity (5) podría debutar con victoria en esta carrera especial.

Tercera carrera: 1.200m, arena (2:20 p.m. VEN)

Wasamattafoypu (7) es un caballo consistente a este nivel .

es un caballo consistente a este nivel Doqwood Crossing (5) olviden su carrera anterior.

olviden su carrera anterior. Captain Eddie (3) baja de categoría y podría recuperarse de una mala última carrera.

Cuarta carrera: 1.000m, tapeta (2:50 p.m. VEN)

Three Zero (5) ganó la última vez y parece estar listo para seguir el ritmo .

ganó la última vez y parece estar listo para seguir el ritmo If Not For Luck (2) ha estado en excelente forma últimamente .

ha estado en excelente forma últimamente Nic’s Bro (3) se mantiene en la categoría y podría ser un rival.

Quinta carrera, 1.600m, grama (3:20 p.m. VEN)

Easy Pick (3) podría mejorar respecto a su debut .

podría mejorar respecto a su debut Lemon's Law (5) está en muy buena forma, incluyendo un segundo puesto muy cercano en una carrera de categoría superior .

está en muy buena forma, incluyendo un segundo puesto muy cercano en una carrera de categoría superior Bootsontheground (4) demostró potencial en su última carrera.

Sexta carrera: 1.600m, arena (3:51 p.m. VEN)

Domino Vitali (5) tiene buenas posibilidades tras un buen segundo puesto en su última carrera y parece ser el rival a batir. Defiende el “Dato clave”.

Séptima carrera: 1.664m, tapeta (4:22 p.m. VEN)

American Speed (2) tiene el mejor rendimiento reciente y parece ser el rival a vencer .

tiene el mejor rendimiento reciente y parece ser el rival a vencer Bold N Breezy (4) su más reciente no la consideren.

su más reciente no la consideren. Drunken Salior (3) es uno de los principales peligros debido a su consistente rendimiento, sin la última carrera.

Octava carrera; 1.600m, grama (4:53 p.m. VEN)

Win With Faith (3) estuvo a punto de ganar la última vez y parece estar listo para superarlo .

estuvo a punto de ganar la última vez y parece estar listo para superarlo Sniper Jak (4) baja de categoría y podría representar la principal amenaza .

baja de categoría y podría representar la principal amenaza Venezuelan Hope (1) es otro ejemplar a considerar, considerando sus recientes actuaciones.

Novena carrera, 1.664m, tapeta (5:23 p.m. VEN)

Longbranch Lou (5) ganó una carrera más sólida la última vez. Luce como para repetir.

ganó una carrera más sólida la última vez. Luce como para repetir. Ninja Star (4) ganó de forma impresionante recientemente. Cuidado de nuevo.

ganó de forma impresionante recientemente. Cuidado de nuevo. King of Hollywood (8) tiene un sólido segundo puesto la última vez y podría resultar el ganador.

Décima carrera; 1.600m, grama (5:54 p.m. VEN)