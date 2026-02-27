Hipismo

Jockey Cam: Móntate con Luis Rojas sobre Horion, tras la victoria en la triplecorona chilena

El jinete venezolano se convirtió en el primero en hacerlo

Por

Darwin Dumont
Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 09:00 am
Jockey Cam: Móntate con Luis Rojas sobre Horion, tras la victoria en la triplecorona chilena
Cortesia
Este martes fue una jornada histórica para el jinete venezolano Luis Rojas, quien realizó una proeza para algún extranjero en Chile. El caraqueño de 37 años quien cumple siete años de campaña en el "País de los Poetas", llevó a la victoria al ejemplar Horion, en el Clásico “Clásico Club Hípico de Concepción – SIS”.

Luis Rojas, que obtuvo una hazaña extraordinaria al conseguir tres gemas, de la Cuádruple Corona Bío Bío, una proeza que solo unos pocos jinetes logran, reveló a Merdiano.net sus pensamientos sobre el ejemplar Horion, quien lo condujo a la victoria en la última y cuarta pata selectiva. Con esto inicia una temporada histórica que consolida su lugar como uno de los jinetes más destacados de la región.

Gran jubilo de Luis Rojas tras cruzar la meta

Luis Rojas, confesó que no se acordaba que llevaba una “Cámara” en su casco, muy común en estos tiempos modernos. Rojas, dijo cuando le grito a su conducido en los 300 finales; ¡Vamos hijo! en cinco oportunidades, el vástago de Tapitdoro, reaccionó a su llamado, para sacar esa fuerza extra para llegar a la meta con una ventaja de 10 largos. ¡Fue increíble! Afirmó.   

Horion y Rojas, cuando se aproximaban a la meta, la ventaja fue impresionante, y al cruzar la raya un grito de “¡Siiiiiiii!” selló esa victoria que lo catapulta hacia un hito que por vez primera se logra para un jinete extranjero.

 

Viernes 27 de Febrero de 2026
