MLB: Andrés Chaparro muestra su poder con su primer cuadrangular del Spring Training

Luego de vivir un año fantástico en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Andrés Chaparro llegó a Estados Unidos con una misión bastante clara: vivir su año de consolidación en el beisbol de las Grandes Ligas, y finalmente adueñarse de la primera base de Nacionales de Washington. De momento, se puede decir que ha iniciado con el pie derecho en este objetivo.

Este jueves 26 de febrero, en un duelo ante Phillies de Filadelfia, el infielder criollo logró conectar su primer cuadrangular de todos los entrenamientos primaverales, al castigar un pitcheo del zurdo Tanner Banks que se quedó en la zona de poder del slugger, quien sacó la bola por todo el jardín izquierdo.

El poder de Andrés Chaparro

El cuadrangular conectado por Andrés Chaparro tuvo una velocidad de salida de 96.2 millas por hora, y viajó a una distancia de 361. Es el primero que conecta "Chappy" en este Spring Training, y es además su segundo inatrapable en cinco turnos al bate en lo que va de esta pretemporada.

Aunque 2025 fue bastante irregular para él, el zuliano se perfila para tener un buen año con Washington, e incluso parte como uno de los grandes favoritos para quedarse con la primera base del equipo. De momento, batea para .400/.571/1.000/1.571, y su buen rendimiento ya despierta interés dentro de su organización.

Andrés Chaparro viene de un buen año en Venezuela con Águilas del Zulia, especialmente en el Round Robin, instancia en la que conectó siete batazos de vuelta completa en 15 juegos disputados, además de impulsar 16 rayitas y de ostentar promedios de .407/.453/.780/1.233. Un nombre a seguir de cerca en los próximos días, sin duda alguna.