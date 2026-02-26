Pimlico se reinventa: la constructora revela el estado actual de las obras en Baltimore

Suscríbete a nuestros canales

La Autoridad de Estadios de Maryland (MSA, por sus siglas en inglés) publicó una actualización sobre el proceso de remodelación del hipódromo de Pimlico, hogar del segundo peldaño de la Triple Corona estadounidense: el Preakness Stakes (G1).

El vetusto recinto comenzó su transformación hacia un diseño moderno justo el día después de la edición 150 del Preakness (G1), competencia que consagró a Journalism.

Pimlico en la actualidad

La empresa Clark Construction emitió un boletín con una fotografía reciente del hipódromo, donde se observa la pista cubierta de nieve. La antigua tribuna, los estacionamientos y las áreas de servicios fueron demolidos durante el segundo semestre de 2025.

En dicho informe se especifica que la instalación de la infraestructura de servicios públicos continuará hasta la primavera. De igual forma, se trabajará en la extracción de agua subterránea para el nuevo túnel, labor que —según informan— no tendrá impacto en el suministro de agua doméstico de las zonas aledañas al hipódromo.

Foto: Clark Construction

De acuerdo con el cronograma de dominio público, durante este primer trimestre de 2026 se iniciará el hincado de pilotes. Además, se tiene prevista la realización de un evento de contratación local para impulsar el empleo en la zona.

El presupuesto estipulado para la remodelación total de Pimlico es de $400 millones. La MSA lidera este proceso que permitirá estrenar un hipódromo prácticamente nuevo, y esto garantiza que el Preakness (G1) regrese a su sede original en mayo de 2027.

Finalmente, ante los altos costos que supondría construir un centro de entrenamiento en Shamrock, existe el plan de adquirir Laurel Park. Esta estrategia permitiría un ahorro aproximado de $50 millones, y dicha pista sería exclusivamente para entrenamientos.