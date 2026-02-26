¿El Preakness con la asistencia más baja de la historia? Esta es la insólita cantidad de tickets que se venderán para la segunda corona

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo en Estados Unidos atraviesa momentos históricos, si es que se puede emplear esta expresión. La Triple Corona de este 2026 será muy distinta a las de otras épocas, pues la segunda y la tercera carrera no se celebrarán en sus escenarios originales, aun cuando conserven la misma denominación.

Laurel Park albergará este año, por primera y única vez en su historia, el Preakness Stakes (G1). La “joya del medio” se correrá sobre 1,900 metros (1 3/16 millas) en el amplio óvalo situado en el estado de Maryland, con $2 millones en premios. Pero Laurel Park, a pesar de ser un hipódromo de dimensiones mayores a las del antiguo Pimlico, recibirá un aforo que ya ha sido estipulado.

El Preakness Stakes tendrá esta entrada

De acuerdo con el reporte de diferentes medios hípicos de Estados Unidos, el Grupo 1/ST, propietario de los derechos del Preakness Stakes (G1), anunció que solamente se venderán 4,800 boletos para el día de la carrera, el sábado 16 de mayo.

Los precios de las entradas oscilan entre los $246 (Entrada General) y los $1,698 (Terraza Turf). Solo estarán disponibles 1,000 entradas generales, lo que significa un cambio drástico en la asistencia, pues este año no habrá festival en la parte interna del óvalo (infield). Tradicionalmente, el Preakness ofrecía música y atracciones para quienes ocupaban ese espacio del hipódromo.

Laurel Park es otro de los escenarios hípicos de Norteamérica en vías de extinción como recinto para carreras, pues a partir de 2027 se convertirá en un centro de entrenamiento y el espectáculo se mudará al remozado Pimlico, donde regresará el Preakness (G1).

Inaugurado en 1911, Laurel Park albergó durante muchos años una de las carreras más importantes del mundo: el Washington D.C. International Stakes (desde 1952 hasta 1994). Con el auge de la Breeders’ Cup, la prueba perdió fuerza y dejó de correrse durante años, hasta que terminó bajo la denominación de Baltimore Washington International Turf Cup.

El anuncio del Grupo 1/ST ha generado múltiples comentarios. El Preakness de este año será una “experiencia exclusiva” y, dada la escasa cantidad de entradas disponibles, hace honor a ese calificativo con el que ha sido anunciado en el portal www.preakness.com, donde los boletos estarán a la venta a partir del próximo miércoles.