Hipismo bajo cero: nieto de Galileo conquista un Stakes sobre nieve en Suiza

Suscríbete a nuestros canales

Durante los primeros meses del año, Europa ofrece un espectáculo ecuestre único en su clase. En St. Moritz, la famosa comuna de montaña que cautiva a miles de turistas cada invierno, se disputan carreras de caballos sobre un lago congelado.

Esta extraordinaria atracción se realiza bajo el nombre de White Turf. En 2026, el evento consistió en tres reuniones celebradas en diferentes fechas sobre el lago de St. Moritz, con competencias para purasangres y trotones, para conservar una tradición que supera el siglo de historia.

Carreras de purasangres en la nieve

Este año, el White Turf atrajo a más de 30,000 espectadores a lo largo de sus jornadas. En la fecha de clausura se disputó el Grosser Preis von St. Moritz, con una bolsa de 100,000 francos suizos (más de 129,000 dólares estadounidenses) en distancia de 2,000 metros (1 ¼ millas); una superficie de nieve a la que no es habitual ver adaptarse a los purasangres.

El ganador fue Snow Player (FR), conducido por Patrick Gibson para la cuadra de Paul Bowden. Este ejemplar francés es hijo de Dariyan (FR), defensor de los colores del fallecido Aga Khan IV, ganador de Grupo en Francia y escolta en un Grupo 2 en Dubái. La madre de Snow Player es Lil’ Wing (IRE), una corredora invicta en tres salidas e hija del legendario Galileo (IRE), pilar de la línea de Nearco y Northern Dancer que transformó la historia del turf mundial.

El vencedor del Grosser Preis von St. Moritz superó en el tramo final a Look To Remember, mientras que el campeón defensor, Saadi, no logró figurar entre los cuatro primeros. El evento estelar de esta tercera fecha contó con la presencia de más de 11,000 personas. El tiempo agenciado en los dos kilómetros fue de 2:09.4 y la recompensa para el ganador ascendió a 50,000 francos suizos (64,580 dólares estadounidenses aproximadamente).

El espesor del hielo en el lago St. Moritz garantiza la seguridad para que los ejemplares compitan en diversas distancias, desde sprints hasta pruebas de fondo. Es una verdadera fiesta donde turistas de todas las edades disfrutan de la adrenalina del hipismo bajo cero.