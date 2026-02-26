¡Histórico! Jinete venezolano Luis Rojas logra una increíble hazaña en el hipismo de Chile

Suscríbete a nuestros canales

El destacado jinete venezolano Luis Rojas, oriundo de Caracas y con varios años de trayectoria en los hipódromos de Chile, ha marcado un precedente sin igual en la hípica sureña. Desde su llegada, Rojas ha consolidado su carrera profesional principalmente en el Club Hípico Concepción, donde ha demostrado su talento y se ha ganado el reconocimiento como una figura clave en esta disciplina.

Este año, Luis Rojas logró una hazaña excepcional al conquistar la triple corona de la denominada Cuádruple Corona Bío Bío, un logro que muy pocos jinetes alcanzan. Montando al ejemplar Horion, Rojas llevó al caballo al triunfo en la cuarta y última gema selectiva, coronando así una temporada histórica que reafirma su posición como uno de los mejores jinetes en la región.

Luis Rojas triplecoronado en Chile

Este martes 24 de febrero se corrió en el Club Hípico de Concepción la última etapa de la Cuádruple Corona del Biobío, una serie de carreras que honra a los cuatro hipódromos de Chile: Valparaíso Sporting, Club Hípico de Santiago, Sociedad Hipódromo Chile y el Clásico Club Hípico de Concepción – SIS.

Horion, con la magistral monta del jinete venezolano Luis Rojas, alcanzó la victoria y consumó un hecho histórico al conseguir tres de las cuatro carreras programadas para este evento chileno, por lo que se convierte en el único jinete venezolano en alcanzar este reconocimiento en Chile, marcando un precedente para los profesionales criollos en el país.

El hijo de Tapitdoro, propiedad del stud “El Chiqui” de Luis “Chiqui” Chavarría, otrora futbolista de la selección chilena finales de los 90, se convirtió. en protagonista tras quedarse con el Clásico “Club Hípico de Concepción – SIS”.

Horion comenzó la cuadruple corona con una derrota ante Negro Bueno, que luego sería vencido en las otras tres por el conducido de Luis Rojas. En la carrera que honra al Valparaíso Sporting Club, se perdió a dos largos. Luego se llevó la victoria en un final infartarte el 30 de diciembre en el Clásico “Sociedad Hipódromo Chile”,, e hizo lo propio en el Clásico “Club Hípico de Santiago”, el 27 de enero, por cuerpo y medio.

Luis Rojas sobre Horion: consumaron la gloria

El Clásico “Club Hípico de Concepción – SIS” fue celebrado en distancia de 2,000 metros en pista de arena, reservado para machos y hembras 3 años ganadores que conforma la cuarta etapa cuádruple corona del bio bío, fecha que el hipódromo celebra su aniversario.

El hijo de Tapitdoro (USA) en Torcida Split (CHI) por Ceasarion (IRE), entrenado por Héctor Arteaga, desde la partida, se ubicó detrás de la velocidad de Sensei De Franklin, que se mantuvo en la punta hasta promediar la última cuerva.

En el tope de la recta final Horion y Luis Rojas, tomaron el control de la carrera, para llegar a la meta con una ventaja de 10 cuerpos sobre Negro Bueno, que ocupo la segunda casilla. El crono final fue: 2:04.65 para dos mil metros.

Con esta victoria, Horion, tiene un récord de 12 carreras para siete victorias, cinco de ellas clásicas, y producción CLP $23.150.000 para su propietario Luis Chavarría.